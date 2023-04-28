В Симферополе из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реке Салгир

МБУК «Парки столицы»

Непрекращающиеся обильные осадки стали причиной значительного подъема уровня воды реки Салгир в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе МБУК «Парки столицы».

– Из-за обильных дождей уровень воды в реке Салгир значительно поднялся. Дирекция МБУК «Парки столицы» просит посетителей парка им. Гагарина соблюдать осторожность и в целях безопасности не подходить близко к воде, – говорится в сообщении.

МБУК «Парки столицы»

Дожди не прекращаются в Крыму второй день. По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, такая погода продлится приблизительно до 2 мая. 29 и 30 апреля ожидаются самые сильные ливни, которые охватят всю территорию полуострова, МЧС объявило штормовое предупреждение.

24 апреля сообщалось, что «Крыммелиоводхоз» увеличил сброс воды в Салгир до пяти кубометров в секунду.

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