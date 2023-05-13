В Симферополе на субботник вышли около 3000 человек

В Симферополе провели субботник. Фото: Михаил Афанасьев/VК

13 мая в Симферополе прошел субботник, в котором приняли участие около 3000 горожан. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что на уборке, проходившей на 50 локациях, задействовали 100 единиц различной техники.

- Санитарное состояние города сегодня на хорошем уровне, для уборки Симферополя привлекаются значительные силы и средства, - отметил мэр столицы Крыма.

Высокопоставленный чиновник поблагодарил всех, кто вышел на субботник, и так же напомнил, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов настойчиво требует от своих подчиненных навести идеальный порядок во всех населенных пунктах региона, включая частный сектор. Срок выполнения распоряжения - до 1 июня.

За неудовлетворительную работу в этом направлении уже получили выговоры два министра, отвечающие в регионе за здравоохранение и спорт.

Хотя в свое время крымский министр спорта Ольга Торубарова лично закрасила нецензурщину на спортплощадке в Керчи.

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