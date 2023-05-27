Советник главы Крыма напомнил Подоляку о его обещании приехать в Крым полгода назад

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя и обещал это сделать полгода назад Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя и обещал это сделать полгода назад, напомнил советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков

27 ноября прошлого года Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что намерен через шесть месяцев отправиться «на любимое место на набережной в Ялте» и сделать оттуда прямое включение.

– С утра по Ялте хожу, ищу. Море – есть, солнце – есть, пальмы – есть, а Подоляка – нет. Впрочем как и крымской квартиры у Зеленского, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Напомним, 24 мая Государственный совет Республики Крым расширил перечень имущества украинских олигархов, которое будет национализировано. В него попала квартира жены президента Украины Елены Зеленской в окрестностях Ялты, недалеко от Ливадийского дворца.

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