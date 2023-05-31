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НовостиОбщество31 мая 2023 5:38

В Симферополе под воду ушел мост в Гагаринском парке

На Крымский полуостров обрушились ливневые дожди
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Мост полностью скрылся под водой.

Мост полностью скрылся под водой.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе продолжает затапливать парк имени Юрий Гагарина.

Если накануне мостик на месте впадения малого Салгира в Салгир чуть возвышался над грязными волнами, то сегодня, то есть 31 мая, бетонное сооружение полностью скрылось под водой.

Мост через правый приток Салгира в Гагаринском парке.

Мост через правый приток Салгира в Гагаринском парке.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По сути, на сто процентов оправдались прогнозы Крымского гидрометеоцентра:

- Ночью 31 мая ожидаются местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с.

Также синоптики предупреждали о том подъеме уровне на 1-2 метра на реке Салгир, что чревато подтоплением окрестностей. Такой вот коварный характер у реки, которая в жару превращается в безобидный тихий ручеек, глубиной воробью по колено.

Крымчанам же остается надеяться на достоверность информации о прекращение ливней в Крыму с наступлением лета.

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