В Симферополе под воду ушел мост в Гагаринском парке

Мост полностью скрылся под водой.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополе продолжает затапливать парк имени Юрий Гагарина.
Если накануне мостик на месте впадения малого Салгира в Салгир чуть возвышался над грязными волнами, то сегодня, то есть 31 мая, бетонное сооружение полностью скрылось под водой.
Мост через правый приток Салгира в Гагаринском парке.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
По сути, на сто процентов оправдались прогнозы Крымского гидрометеоцентра:
- Ночью 31 мая ожидаются местами сильные ливни (30-50 мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Также синоптики предупреждали о том подъеме уровне на 1-2 метра на реке Салгир, что чревато подтоплением окрестностей. Такой вот коварный характер у реки, которая в жару превращается в безобидный тихий ручеек, глубиной воробью по колено.
Крымчанам же остается надеяться на достоверность информации о прекращение ливней в Крыму с наступлением лета.
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