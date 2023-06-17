Константинов: запасов воды в Крыму хватит на несколько лет

Крым обеспечен водой на несколько лет вперед Фото: Ирина ГЕРЦ

Крым обеспечен водой на несколько лет вперед, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, с 2014 года в республике началось строительство системы обеспечения водной безопасности, основанной прежде всего на открытых водоемах.

– После 2020 года, когда началась засуха, мы фактически начали заниматься реализацией программы «Вода Крыма». Было организовано водоснабжение из подземных источников, которых у нас, слава богу, очень много, достаточные запасы, – добавил спикер крымского парламента.

Константинов подчеркнул, что даже в случае засухи запасов питьевой воды в Крыму хватит на несколько лет.

Напомним, власти Крыма принимают меры для уменьшения оттока воды из Северо-Крымского канала после разрушения Каховской ГЭС, однако ожидается, что со временем канал все же обмелеет. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что водохранилища заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно. Рисоводческим предприятиям, рассчитывавшим на воду Северо-Крымского канала, выплатят компенсации.

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