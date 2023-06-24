Поезда в направлении Крыма следуют по расписанию

Поезда в направлении Крыма следуют в штатном расписании. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Поезда, которые связывают Крымский полуостров с материковой частью России, ходят по расписанию. В компании-перевозчике «Гранд сервис экспресс» заявили:

- Работа проходит в штатном режиме.

Железнодорожники предприняли все нужные меры, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу железнодорожного транспорта.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор города-героя Севастополя Михаил Развожаев в свою очередь заявили, что на Крымском полуострове все спокойно.

Украина распространяет различные фейки, чтобы внести панику и дестабилизировать обстановку, но жители и гости полуострова на информационные вбросы не ведутся.

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