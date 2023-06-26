В Крыму ушедшего с больницы 37-летнего жителя Керчи нашли мертвым

Волонтеры делают все возможное, чтобы найти пропавших. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Крымское подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщило о гибели молодого мужчины, который ушел из больницы и бесследно исчез.
- Пропал Рашковский Андрей Викторович, 37 лет (1985 года рождения), - под этой ориентировкой, которая несколько дней тому назад была опубликована в соцсети, появился комментарий инфорга отряда «ЛизаАлерт» Крым Зейнеп Бекировой.
- Найден, погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщает волонтер.
К сожалению, это не единственная трагедия, произошедшая на Крымском полуострове. Волонтеры только в этом июне сообщили информацию о гибели двух разыскиваемых - 28-летнего жителя Бахчисарая и 36-летней жительницы города-героя Севастополя.
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