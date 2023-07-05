Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 10:21

В Соборной мечети в Симферополе приступают к росписи основного купола

Орнамент росписи не похож ни на один другой в мире и разработан специально для Соборной мечети Крыма
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова

В Соборной мечети в Симферополе мастера из Турции и местные специалисты приступают к росписи основного купола. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Крыма.

– В ходе росписи будут использовать краски, изготовленные на натуральной основе, чтобы цвет их был стойким и долговечным. Роспись куполов будет идти параллельно с пуско-наладочными работами инженерной инфраструктуры мечети, – пишет агентство.

Ранее сообщалось, что все купола и своды будут выполнены по системе «Наккаш» с элементами крымскотатарской орнаменталистики. Орнамент росписи уникален и разработан специально для Соборной мечети Крыма. Он представляет собой сочетание староосманского и крымско-татарского орнаментов, а также элементов руми и ислими. Также будет присутствовать каллиграфия и суры из Корана.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится с осени 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство мечети как можно скорее. 23 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре этого года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50