Керченская переправа возобновила свою работу 17 июля

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В понедельник, 17 июля, Керченская паромная переправа возобновила свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России.

По данным ведомства, движение паромов возобновилось в 10.00. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь.

– Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта, – говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что в порту Кавказ и поселке Ильич на перехватывающих парковках организовали пункты выдачи воды.

Как сообщалось ранее, Керченская паромная переправа временно приостановила свою работу вечером в воскресенье, 16 июля.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь.