Как чувствует себя девочка, пострадавшая во время теракта на Крымском мосту

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пострадавшая в результате теракта на Крымском мосту девочка находится в сознании и самостоятельно дышит. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Замглавы Кубани рассказала, что девочка получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Ее увезли в больницу, расположенную в Темрюке. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

– Ребенок в сознании, дышит самостоятельно, – сообщила вице-губернатор.

Минькова отметила, что в Темрюк прибыли краснодарские медики. Консилиум врачей примет решение о дальнейшем лечении и переводе в Краснодар.

– Если состояние ребенка будет стабильным и ее можно будет транспортировать, то сразу по воздушному коридору девочку доставят в реанимацию Деткой краевой клинической больницы, – пояснила замглавы Кубани.

Вице-губернатор заверила, что жизни девочки ничего не угрожает. Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь. Кроме того, с пострадавшей будут работать психологи.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста утром 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.