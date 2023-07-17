Крымский мост атаковали два надводных беспилотника

Упрдор «Тамань»

В ночь на понедельник, 17 июля, Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

– В 3.05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост, – говорится в сообщении.

В результате оказалась поврежденной автомобильная часть сооружения. В результате теракта погибла семейная пара и пострадала их дочь. На месте трагедии работают экстренные службы.

– Правоохранительными органами проводятся необходимые оперативные и следственные действия, – отметили в НАК.

Напомним, около 145-й опоры Крымского моста 17 июля со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие. В Министерстве транспорта РФ уточнили, что повредилось дорожное полотно. При этом в Минтрансе подчеркнули, что сами пролеты находятся на своих опорах. В результате инцидента погибла семейная пара, а также пострадала их дочь. Девочка получила повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму. Ее увезли в больницу, расположенную в Темрюке. Пострадавшая находится в состоянии средней тяжести. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.