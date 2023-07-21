В Крыму продолжают считать ущерб от водной блокады, нанесенный Украиной

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

В Крыму продолжается работа по оценке ущерба, нанесенного Украиной республике в результате водной блокады. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

В Крыму прошло совещание с представителями профильных министерств и ведомств, а также бизнесменами. Там рассмотрели типовые исковые заявления для юридических и физических лиц, пострадавших от водной блокады.

– В 2014 году в результате блокады убытки понесли предприятия, сельхозпроизводители, пришли в негодность системы, предназначенные для транспортировки воды, – отметил Константинов.

Председатель Госсовета отметил, что в сумму ущерба также планируют включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС.

– Следующим этапом планируем провести консультации для юридических и физических лиц, которые изъявят желание присоединиться к нашему иску, – заключил руководитель крымского парламента.

Напомним, 31 июля состоится первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады на сумму более 152,2 млрд рублей. В случае, если к иску присоединится пострадавший от водной блокады бизнес, сумма совокупного ущерба может превысить 1 триллион рублей.

Сообщалось также, что второй иск к Украине будет связан с энергетической блокадой полуострова. В исковую сумму войдут расходы на строительство энергомоста, приобретение генераторов в социальные учреждения и другие сопутствующие расходы.