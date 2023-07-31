Константинов: Украина игнорирует суд по водной блокаде Крыма

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Украинская сторона игнорирует предстоящее судебное заседание по водной блокаде Крыма. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

– Насколько мне известно, украинская сторона намерена игнорировать этот процесс, – сказал руководитель крымского парламента агентству РИА Новости.

Однако, по мнению Константинова, рано или поздно представители Украины все-таки появятся на заседаниях. Председатель Госсовета добавил, что «их придется доставлять туда под конвоем». При этом, как подчеркнул руководитель законодательной власти республики, присутствие ответчика на рассмотрении иска по ущербу не обязательно.

– Главное – получить судебное решение, которое позволило бы нам, опираясь на юридический документ, взыскать с него то, что нам причитается, – заявил Константинов.

Напомним, 31 июля состоится первое слушание по делу об организации Украиной водной блокады.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады на сумму более 152,2 млрд рублей. В случае, если к иску присоединится пострадавший от водной блокады бизнес, сумма совокупного ущерба может превысить 1 триллион рублей. Отмечалось также, что работа по оценке ущерба продолжается.

Сообщалось также, что второй иск к Украине будет связан с энергетической блокадой полуострова. В исковую сумму войдут расходы на строительство энергомоста, приобретение генераторов в социальные учреждения и другие сопутствующие расходы.