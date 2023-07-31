Рассмотрение иска о водной блокаде Крыма перенесли: названа новая дата

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Рассмотрение иска к властям Украины о водной блокаде Крыма перенесли на 13 сентября. Соответствующее решение принял Арбитражный суд республики.

В понедельник, 31 июля, прошло предварительное заседание.

– 13 сентября будет рассмотрение дела по сути, – цитирует судью агентство ТАСС.

Рассмотрение отложили для того, чтобы ознакомиться с документами с расчетами ущерба бюджету Крыма.В качестве третьих лиц к процессу привлекли представителей Минэкономразвития, Минэкологии, МинЖКХ, Минпромышленности, а также Минкурортов Крыма.

Напомним, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что украинская сторона игнорирует судебное заседание по водной блокаде. Однако, по его мнению, рано или поздно представители Киева все-таки появятся на заседаниях. Председатель Госсовета добавил, что «их придется доставлять туда под конвоем». При этом, как подчеркнул руководитель законодательной власти республики, присутствие ответчика на рассмотрении иска по ущербу не обязательно.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады на сумму более 152,2 млрд рублей. В случае, если к иску присоединится пострадавший от водной блокады бизнес, сумма совокупного ущерба может превысить 1 триллион рублей. Отмечалось также, что работа по оценке ущерба продолжается.

Сообщалось также, что второй иск к Украине будет связан с энергетической блокадой полуострова. В исковую сумму войдут расходы на строительство энергомоста, приобретение генераторов в социальные учреждения и другие сопутствующие расходы.