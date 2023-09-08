Раскаленная сковородка стала местом отдыха: в Симферополь пришла прохлада и ожил фонтан на площади Куйбышева

Площадь Куйбышева в сентябре 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В столице Крыма понизилась температура воздуха. В зоне отдыха на площади Куйбышева наконец-то включили фонтан.

Горожане с удовольствием отдыхают возле фонтана. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- В августе была адская жара, уличный термометр усиленно штурмовал отметку в 40 градусов, а фонтан не работал. Но в сентябре стало намного прохладнее, и вот, пожалуйста, воду дали! – поделился своими впечатлениями с КП-Крым житель Симферополя по имени Василий.

Особо эмоциональные люди, огорченные бездействующим фонтаном, сравнивали площадь Куйбышева с раскаленной сковородкой.

Русская поговорка гласит, что лучше поздно, чем никогда.

Остается порадоваться за гостей и жителей столицы Крыма, которые теперь могут полюбоваться играющими под лучами осеннего солнышка струями воды: после двух публикаций КП-Крым городские власти все-таки нашли ресурсы для починки пересохшего в летний зной фонтана.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50