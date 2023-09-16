В Симферополе выключат фонтаны 15 октября

Фонтан на площади Куйбышева. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе в середине октября перестанут работать фонтаны. В администрации города отметили, что это не окончательная дата:

- Все зависит от погоды, если будет тепло, то подачу воды в фонтаны прекратят позже.

Самое интересное, что когда в августе стояла адская жара, большинство рукотворных источников Симферополя были сломаны, не работали даже фонтаны в сквере бульвара Ленина, который совсем недавно открыли после масштабной реконструкции. На площади Куйбышева, например, вода зажурчала после нескольких публикаций КП-Крым.

А вот с зимними холодами шутки и правда плохи, потому что они могут нанести серьезный вред «здоровью» фонтанов. Хотя это очень красиво, когда мороз превращает фонтан в хрустальный водопад.

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