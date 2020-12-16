«Будто из модельного агентства»: 40-летняя Поклонская восхитила поклонников стройными ножками

Политик привлекла внимание к посту красивым снимком. Фото: Наталья Поклонская/VK

Депутат Госдумы Наталья Поклонская уже давно завоевала славу и умной, и красивой. Чтобы в этом убедиться нужно просто зайти на ее страницу в соцсетях, где есть что почитать и чем полюбоваться.

На одной из свежих публикаций Поклонская одета в удлиненный строгий пиджак, прикрывающий белье, и юбочку-сеточку, которая совершенно не мешает любоваться стройными ножками. Да, в портфолио у депутата немало фото, но именно это она выбрала, чтобы проиллюстрировать свой пост, посвященный судьбе знаменитого крымского винзавода.

Вот и бокал с напитком, чтобы соответствовать теме, на скорую руку «приклеили» на студийный снимок.

- Состоялась историческая продажа знаменитой «Массандры», основанной в XIX веке - еще во времена правления Николая II. Этот завод крымских вин всегда конкурировал с известными европейскими торговыми марками виноделия, - констатировала факт политик, пожелав успехов новым владельцам предприятия. - На днях состоится голосование по назначению бывшего директора государственной «Массандры» на должность мэра города Ялты. Главное, чтобы теперь Ялта не перешла в частную собственность.

И тут же приписала:

- Для тех, кто не понял, - это шутка.

Пользователей соцсетей, судя по нескольким сотням комментариям, пост задел за живое. Поклонники стали петь дифирамбы: «Будто из модельного агентства»; «Стройные ножки и восхитительная фигура!»; «Если что, то буду голосовать за Наталью Владимировну! Красота писанная, да и во лбу семь пядей!».

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