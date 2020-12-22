Завод «Крымский титан» в Армянске готовится к массовым увольнениям

На заводе «Крымский титан» пройдет массовое сокращение коллектива. Фото: Архив "КП"

Руководство завода «Крымский титан» планирует оптимизацию предприятия, итогом которой станет сокращение. Под увольнение попадут 400 сотрудников завода. Информация об этом изначально появилась в официальной группе профсоюза предприятия.

- В целом запланировано сокращение около 400 штатных единиц. Речь идет, в том числе, о вакантных рабочих местах, которые не заполнялись продолжительное время, - уточнили КП-Крым в пресс-службе «Крымского титана».

Увольнять по статье 81 Трудового кодекса Российской Федерации собираются персонал обслуживающего и административного блоков, а также простаивающих цехов - в общем, около 350 человек. На предприятии уверяют, что при этом будут выполнены все условия статьи Трудового кодекса РФ о гарантиях и компенсациях работникам при сокращении численности или штата в организации.

- Мы ведем переговоры с администрацией города Армянск и местным центром занятости. В целом в северном Крыму имеется 400 вакансий, в том числе на Крымском содовом заводе и заводе «Бром» в соседнем Красноперекопске. Рассматривается вопрос о трудоустройстве высвобождаемых сотрудников на этих предприятиях, - уточнили в пресс-службе.

По словам генерального директора предприятия ООО «Титановые инвестиции» Алексея Обидина, оптимизация позволит увеличить зарплаты оставшихся рабочих до средних показателей по отрасли в стране.

- Если на сегодня средняя заработная плата по предприятию составляет 30,7 тысячи рублей, то после проведения мероприятий к середине года она достигнет 34,5 тысячи, то есть вырастет более чем на 12%, - пояснил КП-Крым гендиректор.

Он добавил, что руководство предприятия нацелено на улучшение условий работы для сотрудников, поскольку это повлияет на развитие производства.

Если сейчас не пойти на сокращение, то в скором времени завод может прийти к тому состоянию, в котором производство придется останавливать полностью. В этом случае без работы могут остаться 3 тысячи 600 человек.

Заметим, что с начала года и по состоянию на 14 декабря отток сотрудников на «Крымском титане» составил 128 человек: за этот период уволилось 345 человек, было трудоустроено 217 человек.

СПРАВКА КП

Предприятие «Крымский Титан» - частное акционерное общество, основанное в 1969 году в Армянске. Предприятие является крупнейшим на территории Восточной Европы производителем диоксида титана. Там же производят красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, сульфат алюминия, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

В конце лета 2018 года властям Крыма пришлось временно остановить работу завода, поскольку концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму. Причиной тому стал выброс в воздух сернистого ангидрида из кислотонакопителя завода. В Армянске также ввели режим ЧС, детей эвакуировали в санатории республики.

В те дни местные жители отмечали першение в горле, сухость слизистой и аллергические реакции, а металлические поверхности в городе регулярно покрывались ржавым налетом. Страдала и флора: так, листья на деревьях осыпались раньше обычного.

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