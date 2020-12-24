Киевским властям стоит заняться улучшением дел в своей стране, а не злорадствовать проблемам на полуострове. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киевские власти смогут возобновить поставки воды в Крым только при условии полной «деоккупации» республики.- Я согласен, у нас много проблем. Но посмотрите, как изменился Крым. Сравните нынешний Крым с тем, каким он был весной 2014 года. За шесть с половиной лет на полуострове было сделано больше, чем за предыдущие 23 года, на протяжении которых Крым входил в состав независимой Украины. Я вам даже больше скажу - за шесть с половиной лет в российском Крыму было сделано больше, чем во всей Украине за почти 30 лет ее независимости, - отмечает Аксенов в интервью «Парламентской газете».Он добавил, что по результатам исследований, в Крыму есть достаточно подземных запасов пресной воды, поэтому крымчане и сами смогут преодолеть эту проблему. Кроме того, на решение проблемы вододефицита уже выделено около 50 миллиардов из общего федерального бюджета.Напомним, из-за критического обмеления водохранилищ в крымской столице и населенных пунктах Симферопольского, а также Бахчисарайского районов ограничили подачу воды. Многие города полуострова постепенно перешли на почасовые графики водоснабжения.Проблема дефицита воды в Крыму возникла в 2014 году, когда Киев перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Уже больше шести лет жители региона получают воду из местных источников.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВладимир Путин назвал способы решения проблем с засухой в КрымуПрезидент ответил на вопрос жителя Евпатории во время ежегодной пресс-конференции (подробнее)Всего четыре часа в день: В Симферополе ужесточили графики подачи водыПрошедшие дожди не помогли наполнить водохранилища, питающие город (подробнее)Почему Ялта не сможет придерживаться графиков подачи воды14 декабря южная столица Крыма перешла на режим экономии (подробнее)