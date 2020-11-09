В Черном море найдены источники нефтяных и химических выбросов

По словам ученого, главной причиной загрязнения являются нефтяные выбросы и отходы производственной деятельности кораблей Фото: Архив "КП"

Крымские ученые бьют тревогу: глобальное потепление и повышение температуры воды привело к нефтяным загрязнениям в Черном море. Специалисты Морского гидрофизического института РАН рассказали «Комсомолке» о причинах аномалий.

В течение последних нескольких лет ученые постоянно замечают, что в акватории Черного моря из-за прогрева вод появляются источники загрязнения, причиной которых считают затонувшие корабли. Последний случай, например, был зафиксирован в Каламитском заливе, что под Севастополем.

- Сейчас и так на слуху у всего мира глобальное потепление, которое таит в себе множество последствий. Одно из таких добралось и до нашего полуострова, - рассказывает КП-Крым заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.

Интегральная карта проявлений - май-июнь 2019. Фото: Личный архив Сергея Станичного

Ученый поясняет, что такой процесс необратим во время всемирного потепления. Раньше на месте затонувшего судна появлялись мазутные выделения и пятна, которые давно застыли на дне под влиянием холодных температур. Но с появлением теплых течений «застывшие» вещества нагреваются и образуют новые источники загрязнений.

- Если раньше нормой на глубине 50 метров считалась вода около 8 градусов, то сейчас мы обнаружили, что она почти в два раза превышает норму - около 15 градусов тепла, - подчеркивает эксперт.

Крупное загрязнение в районе Качи - плёнка достаточно толстая и наблюдается «радужка» - интерференционная структура. Июнь 2020 года. Фото: Личный архив Сергея Станичного

По словам Станичного, главной причиной загрязнения являются нефтяные выбросы и отходы производственной деятельности кораблей, которые часто появлялись в этом районе уже несколько десятков лет назад.

- Мы регулярно проводим исследования. Превышение нормы обычно фиксируется в конце весны, так как становится значительно теплее, - отмечает специалист. - Сейчас мы пытаемся опуститься на эти места, чтобы дополнительно изучить характер загрязнений, поэтому говорить об объемах и угрозах пока рано - необходимо детальное изучение.

Также ученый говорит, что, кроме нефтяных загрязнений, на полуострове начали отмечать выбросы и другого характера. Например, слив токсичных удобрений или ядовитых веществ с полей.

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