Состояние пострадавших в смертельном ДТП на «Тавриде» остается тяжелым
Состояние пяти пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» остается тяжелым. Двое пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, трое — стабильно тяжелом.
- Одна пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести, состояние еще одной пациентки – удовлетворительное, - сообщили КП-Крым в Минздраве РК. - Планируется перевод одной из пациенток в Перинатальный центр.
Напомним, авария произошла 31 июля 04:50 минут на трассе «Таврида». Водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию врезался во впереди идущий КамАЗ с полуприцепом. В результате столкновения водитель и 7 пассажиров Mercedes-Benz погибли на месте аварии. Позже в больнице скончался еще один пассажир.
Из девяти оставшихся в живых пассажиров двое детей прошли амбулаторное лечение, один находился в Белогорской районной больнице, шестеро госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.
Известно, что автобус следовал по маршруту «Краснодар-Севастополь», но не являлся регулярным рейсом, а использовался в заказных перевозках. Организатор перевозок заключен под стражу. Возбуждено два уголовных дела: по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей ( ч. 3 ст. 238 УК РФ) и за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч 5 ст. 264 УК РФ).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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