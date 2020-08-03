Семьи погибших в ДТП на «Тавриде» получат из бюджета Крыма по 1 миллиону рублей

Семьи погибших в ДТП на трассе «Таврида» получат из бюджета Крыма по 1 миллиону рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Принято решение о выплате материальной помощи из бюджета республики в размере одного миллиона рублей семьям погибших в ДТП под Белогорском 31 июля, - написал Аксенов на своей странице в соцсетях. - Пострадавшим, которые получили травмы тяжелой и средней степени, будет выплачено по 500 тысяч рублей, тем, кто получил легкие травмы, – по 200 тысяч рублей.

Глава региона выразил соболезнования родными и близким погибших и пожелал скорейшего скорейшего выздоровления пострадавшим.

Администрация Белогорского района сняла режим ЧС техногенного характера муниципального уровня, который был введен 31 июля в связи с дорожно-транспортным происшествием. После ликвидации последствий ДТП и отсутствием угрозы чрезвычайной ситуации потребность в экстренном взаимодействии служб отпала.

Напомним, состояние пяти пострадавших в ДТП на трассе «Таврида» остается тяжелым. Двое пассажиров микроавтобуса, следовавшего из Краснодара в Севастополь, находятся в крайне тяжелом состоянии, трое — стабильно тяжелом. Одна из пассажирок находится в состоянии средней степени тяжести, другую готовят к переводу в Перинатальный центр.

Авария произошла рано утром 31 июля. Водитель микроавтобуса, двигаясь со стороны Керчи в направлении Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию врезался во впереди идущий КамАЗ с полуприцепом. В результате столкновения водитель и 7 пассажиров Mercedes-Benz погибли на месте аварии. Позже в больнице скончался еще один пассажир.

Из девяти оставшихся в живых пассажиров двое детей прошли амбулаторное лечение, один находился в Белогорской районной больнице, шестеро госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6.

Организатор перевозок заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей ( ч. 3 ст. 238 УК РФ). Санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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