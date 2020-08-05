В Крыму узаконят комнаты в частном секторе: Что это изменит для туристов

Жилье для курортников обещают узаконить уже к сезону-2021 Фото: Михаил ПАТЛИС

К следующему курортному сезону власти Крыма намерены узаконить частный сектор приема и размещения туристов, где с документами на жилые дома фактически оказываются гостиничные услуги.

Изобрести формулу нового понятия «гостевой дом», в котором вне курортного сезона живут или не живут хозяева, а в летний период комнаты сдаются постояльцам, предстоит Министерству курортов и туризма Крыма под неусыпным контролем Минтсроя РФ - требования по безопасности к таким объектам относятся к строительной отрасли.

Предварительный сбор информации по прибрежным муниципалитетам дал цифру в 9 тысяч домовладений, которые находятся на землях индивидуальной застройки, но используются как коммерческие объекты под сдачу туристам. Легализироваться в гостиницы они не могут. Для этого нужно менять целевое назначение земли на рекреацию или гостиничное хозяйство, и переводить жилой дом в статус нежилого помещения, как того требует Жилищный кодекс РФ - оказывать гостиничные услуги в жилом секторе запрещено.

Две трети туристического потока в Крыму принимает частный сектор Фото: Михаил ПАТЛИС

При этом многие владельцы действительно живут в таких объектах, освобождая комнаты на лето. Другие используют дачные участки, которые вовсе не подлежат изменению их назначения. Отказаться от частного сектора Крым не может. Две трети туристического потока принимают именно частники, и продай они свой бизнес, легче от этого никому не станет - отельный сектор Крыма способен одномоментно принять только 150 тысяч человек, а за один лишь июль в Крым приехали 1 миллион 432 тысячи туристов.

- С контрольными мероприятиями в этот сезон договорились не выходить, что касается целевого использования земельных участков. Готовим законодательство с тем, чтобы со следующего года полностью частный сектор, который сейчас оказывает услуги, вышел в легальное поле, - сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Предварительно в результате работы комиссий с муниципалитетами и Минкурортов у нас выявлено более 9 тысяч объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья, построенного на участках с целевым назначением ИЖС, но используются в коммерческих целях. Я за, чтобы люди зарабатывали таким способом. Но с точки зрения безопасности нужно отработать ряд требований чтобы у нас все это было в легальном поле.

Мораторий на проверки поможет частникам заработать в сезон, поскольку штраф для физических лиц за нецелевое использование земли составляет 5 тысяч рублей, а для индивидуального предпринимателя оборачивается судебными исками с возможностью изъятия земельных участков.

Минкурортов РК с Минстроем РФ должны выработать термин "гостевое жилье" Фото: Михаил ПАТЛИС

Прежде Аксенов поручил Минкурортов до 1 августа дать предложения по легализации объектов размещения, которые построены на участках для индивидуального жилого строительства. Причем свой план действий Минкурортов должно согласовать с федеральным центром и рассчитывать на его реализацию с сентября. Прежний законопроект, касающийся приема туристов в жилом фонде, Минкурортов так и не довело до парламентского зала - он не получил ни одного согласования, поскольку входил в прямое противоречие с федеральным законодательством.

Еще одна инициатива касается ужесточения ответственности за оказание услуг по перевозке пассажиров маломерными судами.

- Я обращался еще в прошлом году в предыдущий состав правительства РФ по мерам ответственности за незаконную эксплуатацию водного транспорта, аттракционов и т. д., - отметил Аксенов. - Сегодня мера ответственности и штраф в 500 рублей объективно не позволяет ни с чем бороться. Выручка достаточно большая, штраф могут платить хоть каждый час, и никому от этого хуже не станет. В легальном поле с соблюдением мер безопасности пусть все работают.

Глава региона поручил организовать социологический опрос туристов на выезде из Крыма и провести анализ жалоб и обращений курортников в соцсетях: на некачественное обслуживание, на грязь, на заставленные платными шезлонгами бесплатные пляжи и неоправданно высокие цены. Материалы такого анализа, по мнению Аксенова, должны быть положены на бумагу с обозначением «узких мест», чтобы понимать, куда необходимо двигаться в развитии курортов Крыма.

- Предложения на рынке сегодня, соответствие цены качеству предоставляемых услуг - это наша цель, поскольку как только откроются зарубежные курорты и наши граждане смогут получат это все в Турции или Египте в два раза дешевле, то конкуренция перекроет все остальное, - убежден глава Крыма. - Не надо за один сезон пытаться поправить свое положение. Все, кто получил некачественную услугу или заплатил втридорога за то, что не соответствует действительности, вряд ли повторно приедет сюда.

Напомним, в Крыму из 7-миллионного туристического потока только 1,5 миллиона человек принимают коллективные средства размещения. Остальные селятся в частном секторе, предпочитая домашнюю обстановку и личное общение с владельцем гостевого дома.

тоже время с 1 октября 2019 года изменениями в Жилищный кодекс РФ введен запрет на оказание гостиничных услуг в жилом секторе. Около 70% мини-отелей, гостиниц, гостевых домов по статусу являются жилыми, дачными, садовыми домами, поскольку построены на землях соответствующего целевого назначения. Вслед за изменениями в ст. 17 Жилищного кодекса РФ, устанавливающих запрет на размещение гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях, глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская предложила привести в соответствие закон «Об основах туристской деятельности РФ» в части регулирования предоставления гостиничных услуг исключительно в нежилых помещениях.

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