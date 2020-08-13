Симферопольский приют для животных застрял в судебных тяжбах

Приют для собак уже должен работать, но не случилось Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Симферопольский приют для бездомных животных, в строительство которого республика вложила 50 миллионов рублей, безнадежно застрял в судебных тяжбах. Пока чиновники спускают 1,3 миллиона рублей на охрану недостроя, фирма-подрядчик ООО «Крым-Девелопмент» отбивается в судах от обязательств закончить оплаченную часть работ — даже первый этап строительства с вольерами для содержания собак и кошек и подсобными помещениями не пригоден к использованию.

Отсутствие государственного приюта стало заметным тормозом на пути реализации закона «Об ответственном обращении с животными», поскольку стерилизация и передержка за бюджетный счет должны проводиться только в официальных питомниках. До изменения нормативов или строительства приюта вести эту работу по государственным программам нельзя.

- Наша организация не только сопровождала строительство этого приюта, но и по нашей инициативе была определена площадка под строительство еще в 2013 году, - говорит соучредитель Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Наталья Глущенко. - Должно было быть две очереди строительства с завершением в 2019 году. Но в декабре была готова только первая очередь с очень большими недоработками и недоделками. Сегодня идут судебные разбирательства. Уже обозначен объем работ, который не обходим. Но кто это будет делать? Подрядчика пытаются привлечь по суду, идет имущественный спор. Все заморожено.

Правду в деле приюта для животных выясняет прокуратура Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Зоозашитники сетуют, что контроля за строительством приюта фактически не было, от чего и качество явно не на высоте. У подрядчика на этот счет иная точка зрения, поскольку доказать не соответствия проекту может только экспертиза. На ее проведение тоже нужны деньги.

Пока столица занята разбирательствами, Симферопольский район уже определил площадку под строительство приюта за счет бюджета, а в Ленинском районе возводить питомник будет частный инвестор с последующей передачей в аренду под муниципальные нужды.

- Изменения к федеральному закону предусматривают обязательную регистрацию животных. Эта работа с 2021 года будет обеспечена федеральным финансированием, - сообщила Глущенко. - На сегодняшний день не каждый человек готов платить деньги за чипирование и регистрацию питомца, а для сокращения бездомных животных - это первостепенная задача.

На это строение ушло 50 милионнов рублей. Фото: администрация Симферополя

При всем этом ответственности за отсутствие регистрации и вакцинации «братьев наших меньших» никто не несет. Как жестокое обращение с животными действия хозяина можно квалифицировать только, если есть документы, подтверждающие связь питомца и владельца. Поэтому собаку, кошку, попугая или морскую свинку можно без зазрения совести выкинуть на улицу, просто в отместку за погрызенный тапок или компьютерные провода.

Даже если речь идет об издевательствах над питомцем, причинении ему травм и увечий найти управу на живодера - не просто. Полиция предпочитает не создавать прецеденты по привлечению к ответственности нарушителей, чтобы потом не утонуть в потоке заявлений.

- Поэтому мы ведем «Уроки доброты» для детей по обращению с животными, по воспитанию ответственного обращения к животным, - поясняет волонтер организации «Верный друг» Нина Зюзько. - Люди живут по 50 лет и не знают, что такое стерилизация, чипирование. Они считают, что так животное становится калекой.

Сейчас волонтеры «Верного друга» работают в селах и районных центрах, где нет возможности стерилизовать животных. Если в городах ветеринарные клиники проводят акции, объявляют скидки, активная добровольческая помощь, то в Белогорском, Красногвардейском, Бахчисарайском районах такого нет. Бесплатная стерилизация и вакцинаия прошла в 12 населенных пунктах. В следующем году волонтеры вернутся к выполнению госконтракта по стерилизации бездомных животных и повторной вакцинации от бешенства.

Приют для бездомных животныхв Симферополе разместился на улице Крымской Правды, 6. Он рассчитан на одновременное пребывание около 200 животных. Первым этапом строительства было предусмотрено возведение одноэтажного административного здания и крытых вольеров. Помимо них на территории приюта предусмотрена ветеринарная клиника со стационаром для животных. Строительство приюта началось при экс-главе администрации Симферополе Игоре Лукашеве. Подрядчиком строительства выступила фирма, выполнявшая реконструкцию центральной части столицы, чье качество работ не раз вызывало нарекания. Пришедшая на смену Лукашеву Наталья Маленко уверяла, что контроль над строительством идет как со стороны муниципалитета, так и общественности, и никаких опасений по поводу возведения особо социально важного объекта нет. Новая глава администрации Елена Проценко воздерживается от публичных высказываний о дальнейшей судьбе приюта.

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