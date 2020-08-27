Путин открыл трассу «Таврида»: Главные факты о дороге через весь Крым

Таврида сократит путь из Керчи в Симферополь до 2часов, в Севастополь - до 3 часов Фото: Михаил ПАТЛИС

27 августа в Крыму была открыта трасса «Таврида» - важнейший объект инфраструктуры наравне с новым терминалом аэропорта «Симферополь» и Крымским мостом. Движение по дороге открывал президент РФ. Владимир Путин проехал по пятому участку трассы, который идет в обход Симферополя.

Теперь по четырем полосам самой современной дороги в стране от Керчи до Севастополя можно добраться всего за два-три часа. Раньше этот путь занимал от пяти до восьми часов.

Каждые сутки по 250-ти километрам трассы может проезжать до 40 тысяч машин. Разрешенная скорость – 120 километров в час. Эксперты отмечают, что дорогу не нужно ремонтировать в ближайшие 40 лет.

ПО СЛЕДАМ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

Автомобильная дорога от Керчи до Севастополя меняет направление транспортных потоков в Крыму с север-юг на восток-запад. Сухопутный маршрут между Херсонесом (ныне Севастополь) и Боспором (Керчь) проложили еще древние греки, поскольку в зимнее время ходить на кораблях по бушующему Черному морю вдоль южнобережных скал было опасно.

Фактически новая трасса повторяет античный путь, проходя вдоль Крымского предгорья от одного порта к другому. Только теперь это дорога не между античными полисами, а между городами-героями.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 12 МАЯ

Закладка памятного камня, символизирующего начало строительства, состоялась 12 мая 2017 года в Белогорском районе Крыма. Вместе с автомобильным подходом к Крымскому мосту, протяженность трассы составляет 259,3 км.

Строительство было разбито на 7 этапов - шесть по территории Республики Крым и один до Севастополя. Рабочее движение по двум полосам новой автомобильной дороги было открыто уже в конце 2018 года. Старт движения в четырехполосном варианте планировался в сентябре 2020 года, а в декабре - официальный ввод дороги в эксплуатацию.

СМЕТА ВЫРОСЛА ВДВОЕ

Трасса федерального значения «Таврида» - второй по стоимости объект Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Изначально смета строительства составляла 79 миллиардов рублей. Впоследствии ее увеличивали несколько раз, причем сумму в 139 миллиардов рублей прежний премьер-министр России Дмитрий Медведев называл окончательной и не подлежащей увеличению. Но после выхода проекта из Главгосэкспертизы цена дороги составила 166 миллиардов рублей, а итоговая стоимость контракта - 149,3 миллиарда рублей.

Федеральная трасса проходит через весь полуостров. Фото: Министерство транспорта Крыма.

ПОД СНОС ШЛИ ДОМА И ХОЛМЫ

Для строительства «Тавриды» было изъято около 2 тысяч земельных участков, снесено 27 жилых домов. Однако гражданам, чье жилье попало под изъятие, была выплачена компенсация.

На всем протяжении трассы построено 17 транспортных развязок и 90 искусственных сооружений - мостов и путепроводов. Чтобы обеспечить расчетную скорость движения в 120 километров в час, на всем протяжении трассы нет пересечения с другими дорогами в один уровень, нет резких подъемов или спусков. Для этого строителям приходилось срезать холмы и выстраивать 16-метровые насыпи.

Асфальт на «Тавриде» изготовлен по уникальной технологии, т. н. «крымскому» рецепту. Он не дает покрытию плавиться в летнюю жару, создавая колею, и защищает от образования трещин зимой. На российских дорогах эта модель применена впервые.

СТРОИЛИ «ТАВРИДУ», ОТКРЫЛИ «ТАВРИДУ»

Во время земляных работ на участке между Белогорском и Симферополем в районе поселка Зуя строители вскрыли купол неизвестной ранее пещеры. Ее протяженность 1,5 км и дорожники встали перед выбором - заливать полость бетоном, переносить участок, или придумывать инжирную конструкцию для прочности и устойчивости дороги.

Спелеологи провели исследования пещеры и сделали открытия мирового масштаба: больше 50 тысяч лет подземная полость простояла нетронутой, ее естественный вход был запечатан породой в следствие каких-то геологических процессов, а низкая влажность внутри превратила пещеру в природную палеонтологическую кунсткамеру. Внутри было найдено множество останков доисторических животных, живших более 1,5 миллионов лет назад. Палеонтологи определили останки саблезубого тигра, медведя, гиен, бизонов, оленей и носорогов. Одного из жителей пещеры спелеологи назвали «Тавриком», а саму пещеру - «Таврида».

Для ее сохранения строители возвели подземную консоль - бетонное перекрытие, толщиной в 1 метр и длиной в 130 метров, с опорой на 95 свай. В следующем году пещера примет первых посетителей, как научный и туристический центр.

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