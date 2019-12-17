Что делать, если ваш дом хотят снести ради новой дороги

Крым никогда не видел такого количества строек, как после воссоединения с Россией. Крымский мост, аэропорт в Симферополе, сеть новых дорог... В этом строительном ажиотаже никто не застрахован от неожиданной новости: «Ваш дом попадает под снос, землю изымаем для нужд государства». Как отстоять свои права? «Комсомолка» узнавала у юриста.

КОТТЕДЖИ - ПОД СНОС

К примеру, построили вы уютный коттедж для своей семьи, вложили деньги и душу. Оформили документы. А где-то далеко проектировщики решили, что лучше всего проложить новую трассу именно через ваш участок. Так и произошло с элитным микрорайоном в селе Совхозном под Симферополем.

Улицу начали застраивать лет 10 назад. В 2017-м там выросли новенькие просторные дома площадью от 100 квадратов, участки в 10-15 соток. И это все - под каток?!

Сравнять с землей решили 27 домов. Собственники были шокированы.

- Сначала было несколько вариантов прохождения трассы «Таврида». Мы указывали, что целесообразнее провести дорогу по другому участку, - рассказывает «Комсомолке» владелица одного из снесенных домов Елена Фокина (имя изменено. – Ред.). - Там было чистое поле и две улицы маленьких старых развалившихся домиков, во многих из них хозяева не жили. Но в итоге к нам не прислушались.

Эти старенькие дома сносить не стали. Фото: Архив "КП"

ПРОЦЕДУРОЙ НЕДОВОЛЬНЫ

Владельцы коттеджей в Совхозном в этой ситуации оказались меж двух огней. С одной стороны, есть строительство «ради всеобщего блага» - дорога, которую спроектировали и собираются прокладывать в рамках федеральной целевой программы развития региона. Выделены миллиарды из госбюджета, а за срыв сроков строительства ответственным лицам грозят серьезные штрафы. Естественно, представители власти сделают все, чтобы выкупить земли у владельцев как можно быстрее и как можно дешевле. Собственник же должен быть начеку и отстаивать свои интересы, которые защищены российским законодательством.

По словам Елены Фокиной, представители разных служб и ведомств постоянно общались с собственниками участков, но никто не мог толком объяснить, как будет проходить процедура изъятия в пользу государства, на что рассчитывать владельцам, когда начнется снос.

Элитный микрорайон не пожалели. Фото: Архив "КП"

- С 2017 года мы писали письма в органы власти, приходили формальные отписки, конкретных ответов никто не давал. Только весной 2018 года опубликовали распоряжение об изъятии - причем с ошибками. Многие объекты не были включены. Например, в документе значится участок, но не указан дом, который стоит на нем. Кадастровые номера были с ошибками. Нам приходилось вносить изменения во все документы. Процедура проходила отвратительно! Ошибок наделали чиновники, а головная боль была у собственников, - вспоминает Елена.

- Насыпь трассы у наших соседей приходилась ровно по границу участка, упиралась прямо в дом почти. Жить под трассой - не очень.Она отмечает, что владельцы некоторых соседних участков тоже хотели, чтобы их землю и дома забрали:

ПРИШЛОСЬ ВМЕШАТЬСЯ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ

Елена Фокина говорит, что поначалу недвижимость оценили примерно в 50% от рыночной стоимости.

- Мы сказали, что аналогичные объекты стоят дороже. Предоставили счета на материалы, сметы, сделали свою независимую оценку. Мы записали обращение к главе республики Сергею Аксенову - и только после его непосредственного вмешательства нам предоставили адекватных оценщиков, и цифра приблизилась к рыночной. До этого чиновники всех уровней нас игнорировали.

На то, чтобы приобрести новое жилье, собраться и выехать, жителям Совхозного дали месяц.

- Даже меньше получалось, ведь деньги мы получили не сразу, а после проверки со стороны казначейства. А когда перечислили компенсацию, то чиновники каждый день стали звонить: «Давайте, съезжайте!». Успели что-то купить, не успели - никого не волнует. Обмена не предлагали, сказали, что аналогичных участков и домов в госсобственности нет, - отмечает Елена.

Всего для строительства трассы «Таврида» в Крыму изымают более 1800 земельных участков. Уже в 2020 году дорогу должны сдать в эксплуатацию, а вопрос с выкупом до сих пор не решен, многие собственники еще не получили денег, хотя соглашения давно подписали.

- К сожалению, затянули ситуацию с выкупом паев у граждан. Однозначно, некачественно работали. Поступает много обращений от граждан, что с ними еще не рассчитались, - констатирует глава РК Сергей Аксенов. - До конца года этот вопрос должен быть решен. По справедливой, для всех одинаковой стоимости.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Согласно Закону Республики Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК, у владельца со дня получения соглашения об изъятии и отчета об оценке есть всего 20 дней (!) на то, чтобы просмотреть документы и направить чиновникам свои мотивированные замечания. На 21 день органы исполнительной власти вправе обратиться в суд за принудительным изъятием.

Чтобы не попасть в авральную ситуацию и все успеть, необходимо заранее готовиться. Как только вы получили уведомление об изъятии или резервировании вашего имущества для последующего изъятия, начинайте приводить в порядок все документы. Если не понимаете, что надо делать - не медлите и проконсультируйтесь со специалистами.

Уточните рыночную стоимость, узнайте, какие у вас есть права. Определитесь, что вы хотите: денежную компенсацию или натуральный обмен. Если у вас изымают часть участка, подумайте, не приведет ли это к ухудшению ваших условий жизни. У вас коммерческая земля? Тогда обратите внимание на то, сможете ли вы реализовать свои проекты на оставшемся куске земли.

- Если хотя бы одно из условий соглашения вас не устраивает, нужно обращаться с мотивированными предложениями к органам исполнительной власти, осуществляющим изъятие, или подавать иск в суд, - говорит генеральный директор компании «Галапакс», юрист Антон Орловский.

Суд - это долго и хлопотно. Иногда целесообразнее рассмотреть не денежную компенсацию, а натуральный обмен. Особенно если изымаемый земельный участок с домом является единственным жильем. В силу ст.32 Жилищного кодекса РФ может быть предоставлено взамен изымаемого другое жилое помещение с учетом его стоимости. Можно произвести натуральный обмен и в случае изъятия любого другого имущества (статья 56.9 Земельного Кодекса РФ).

Дороги требуют жертвФото: Анастасия ЖУКОВА

- Да, бюрократические проволочки, согласование всех нюансов и тонкостей отнимет массу времени и нервов, но зато сохранит денежные средства. Важно! Если ваше имущество окажется дороже, чем то, что предоставляют, разницу в стоимости вам возместят. Здесь главное не продешевить и не просмотреть. Вам обязательно должны предоставить отчет об оценке на ваше и предоставляемое имущество. Разница в их стоимостях в виде денежной компенсации должна быть указана в соглашении об изъятии, - разъясняет юрист Антон Орловский.

Эксперт подчеркивает: не стоит переживать, если предоставляют имущество дороже изымаемого. Доплачивать не придется, так как законом это не предусмотрено. Зато в законе указано, что владельцу должны предоставить равнозначный объект – такой же площади, в таком же состоянии. И возмещать государству разницу в стоимости гражданин не обязан.

КСТАТИ

«Таврида» не единственная большая стройка, ради которой у крымчан забирают участки в госсобственность. Изымается земля для строительства дорог «Симферополь - Евпатория - Мирный», «Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной». Масштабы там поменьше, но проблемы тоже возникают.

Так, «Комсомолка» недавно писала о проблемной ситуации в поселке Грэсовский: строители еще до заключения соглашения об изъятии вбили на участке местного предпринимателя гигантскую бетонную сваю - опору путепровода. Теперь строительная компания и собственник участка разбираются в суде. Ответ на вечный вопрос: «Кто виноват и что делать?» - ищут юристы обеих сторон почти год.

Судятся с государством и несколько семей, ранее проживавших в микрорайоне Цементная слободка в Керчи. Их дома попали в санитарную зону Крымского моста, и людей переселили в новые квартиры. Вот только с документами чиновники затянули: люди до сих пор не могут получить бумаги на новые квартиры и зарегистрированы в старых, которые давным-давно сравняли с землей.

ВАЖНО

Консультации для граждан, чьи участки попали под изъятие, проводит общественная приемная ООО «Институт «Шельф» (подрядчик, проектирующий дороги).

Телефон + 7(3652) 54-94-26.

Адрес: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45.

Открыто по будням с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

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