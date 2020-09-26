Мы получили того отдыхающего, до которого раньше не могли добраться: Как эксперты оценивают курортный сезон 2020 в Крыму

В ресторанном бизнесе нельзя сделать тройную наценку из-за спроса Фото: Михаил ПАТЛИС

Высокий курортной сезон в Крыму еще в разгаре. На пляжах полно туристов, на набережных вечерние променады, в кафе и ресторанах свободный столик - редкость. А значит, вряд ли представителям отрасли удастся собраться вместе во Всемирный день туризма 27 сентября. Пословица «коси коса пока роса» в период эпидемических угроз как никогда актуальна.

Поэтому «Комсомолка» попросила представителей разных секторов индустрии гостеприимства дать свою оценку сезону-2020, поскольку именно он заложит вектор будущего развития крымского туризма как существенной части российского внутреннего рынка.

Мария Мальгина, председатель КРО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму», член общественного совета при Ростуризме:

- Сезон уникален своими открытиями. Совершенно очевидно, что все, кто пострадал в мае-июне, с лихвой компенсировали издержки в июле-сентябре. Спрос определил предложение, и номер за 3 тысячи сезона-2019 этим летом совершенно спокойно покупали за 12 тысяч. Но главный бонус этого сезона в том, что мы получили того отдыхающего, до которого ранее не могли добраться. Не будь ситуации с закрытием границ, они бы вряд ли приехали в Крым. Однако здесь одних ждал сюрприз и очарование, а других - негодование и возмущение. Причем первые относятся к высокой покупательской группе, а последние - к низкой. И, как итог, мы получили возвратную аудиторию среди одних, и ярых критиков среди других.

- Как оценивает итоги сезона ресторанный сектор? Их простой из-за коронавируса окупился?

- Что касается ресторанной сферы, то здесь, в отличие от отелей, удвоить или утроить стоимость невозможно. Никак нельзя блюдо за 2 тысячи рублей продать за 6 тысяч. Но рестораны быстро организовали систему доставки еды, увеличив оборот и кассу, а объекты высокого сегмента сервиса были забронированы на неделю вперед. В целом, нельзя говорить, что сезон не оправдал себя. Но говорить, что так будет и дальше, невозможно. Это эксклюзив кризисного сезона.

Мария Мальгина уверена, что туристический путь любви к Крыму лежит через кулинарию

- Этим летом выстрелил гастрономический туризм, что случилось едва ли не впервые. Насколько это направление перспективно на будущее?

- Если говорить о развитии эногастрономического туризма, то эта категория получила свою целевую аудиторию и развитие по двум направлениям: это точно турист не сезонный и не пляжный, он приедет в межсезонье на путину ставриды, барабули, луфаря, или дегустацию молодого вина. И второе направление - MICE-туризм, то есть развитие конференций. Нам нужно настраиваться на прием крупных корпораций, которые раньше выезжали на ежегодные слеты за границу и теперь вынуждены искать объекты и залы внутри страны. У Крыма в этом плане есть определенные преимущества.

- Если говорить о преференциях для Крыма, они могут быть на федеральном уровне и с федеральной поддержкой?

- Сейчас Ростуризм принимает от регионов предложения в стратегию развития внутреннего туризма до 2030 года. Документ нуждается в обновлении в связи с вызовами дня сегодняшнего, и поскольку для пляжного отдыха в России есть только Краснодарский край и Крым, то нашу позицию необходимо в нем отразить. В нуждах и чаяниях крымского туристического рынка в Москве мало что понимают, поскольку мы четверть века развивались в иных условиях. Но нас готовы слышать и слушать, что уже радует. Главное, не упустить такую уникальную возможность.

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