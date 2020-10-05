«Я такое впервые вижу»: В Евпатории стая диких дельфинов устроила шоу для туристов

Огибая купающихся людей, пятеро дельфинов подплыли к берегу и начали выныривать из воды прям около туристов Фото: Олег УКЛАДОВ

Крым не перестает удивлять. Пользователей социальных сетей поразило видео, на котором стая дельфинов у самого берега устроила бесплатное водное шоу. Огибая купающихся людей, пятеро дельфинов подплыли к берегу и начали выныривать из воды прямо около туристов. Таким образом животные ловили рыбу на побережье Евпатории.

- Я такое впервые вижу, хотя живем здесь уже 9 лет, - восторженно отмечает Галина Мартович.

Женщина наблюдала за представлением с самого побережья. В водной феерии участвовали не только взрослые животные, но и совсем маленькие дельфинята. Обитатели моря специально приплыли к берегу, чтобы словить рыбу.

Это лето, напомним, богато разными историями о дельфинах. Не так давно крымских пользователей соцсетей удивил ролик с танцами черноморских дельфинов, которые также подплыли близко к берегу и устроили показательное выступление для отдыхающих: животные выныривали из воды и с радостью позировали для восторженных зрителей.

Кроме того, в начале июля в районе Тарханкута ученые встретили редкий вид белоснежной афалины.

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