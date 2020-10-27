Студентов Крымского федерального университета перевели на дистанционное обучение

Впервые "прелести" дистанционного обучения студентам и школьникам пришлось испытать весной текущего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Крымского федерального университета приняло решение проводить дистанционно все теоретические занятия в вузе. Как сообщил ректор КФУ Андрей Фалалеев, новый формат обучения начал действовать с 27 октября.

Перевод на дистанционное обучение обосновали мерами безопасности против распространения коронавируса и других вирусных заболеваний среди студентов и преподавательского состава.

- Контактная форма обучения действительно повышает угрозу распространения коронавируса, поэтому все теоретические занятия мы максимально переводим на дистант, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения Крыма, - уточнил Фалалеев.

По его словам, в очной форме будут проводиться только те лабораторные занятия, которые невозможно организовать удаленно. Руководство вуза надеется, что дистанционное обучение продлится ориентировочно до 1 декабря, но не исключено, что такой режим продлят и до конца года.

Напомним, что вузам и школам Крыма пришлось отрабатывать формат дистанционного обучения еще весной, когда только начали вводиться ограничения по коронавирусу.

Преподаватели проводили занятия на образовательных платформах, а общались со студентами и школьниками в соцсетях и мессенджерах. В Крымском федеральном университете началась «удаленка» в середине марта, в других вузах – чуть позже. Школы же перешли на такой формат в апреле, и учебный год закончился досрочно, чтобы не допустить распространение коронавируса.

В сентябре все студенты и школьники снова сели за парты, но постепенно некоторые классы начали закрывать на карантин. Переводить все школы и вузы на дистанционное обучение власти Крыма пока не планируют.

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