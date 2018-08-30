2018-08-30T18:32:00+03:00
Происшествия

Скорее всего, виноват «Титан»: Власти назвали возможную причину выброса химикатов в Армянске

По предварительным данным, произошло испарение содержимого кислотонакопителя
Надежда ДАЦЮК
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Обстановку в городе контролируют соответствующие службы и правительство РКОбстановку в городе контролируют соответствующие службы и правительство РКФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Причиной выпадания химического вещества в Армянске, по предварительным данным, является испарение содержимого кислотонакопителя из-за жары. Его использует филиал ООО «Титановые инвестиции» (завод Крымский Титан). Об этом сообщил вице-премьер Игорь Михайличенко.

- Выпадению вещества способствовало продолжительное повышение температуры атмосферного воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе, - пояснил Михайличенко.

Вице-премьер добавил, что обстановку в городе контролируют соответствующие службы и правительство РК. На данный момент создан оперативный штаб.

Также на месте находятся сотрудники сотрудники главного управления МЧС России по РК, крымского управления Роспотребнадзора, Министерства экологии и природных ресурсов РК, природоохранной и городской прокуратуры.

В Армянске и охранной зоне кислотонакопителя работает группа экспертов.

- Осуществляется забор проб воздуха, проводится анализ отобранного материала. Результаты проведенных анализов будут публиковаться на муниципальном экране, расположенном на площади у Центра культуры и досуга по ул. Симферопольская, 6, а также на сайтах управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю и ГУ МЧС России по РК, - уточнил Михайличенко.

Он также отметил, что рассматривается вопрос привлечения руководства ООО «Титановые инвестиции» к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами. Кроме того, на заводе обязаны устранить нарушения при эксплуатации кислотонакопителя. Соответствующее представление вынесла прокуратура.

В то же время жители города в соцсетях публикуют снимки предметов, покрытых слоем ржавчины и желтой слизи. Они жалуются, что в Армянске им сложно дышать, слезятся глаза, а на коже появляются красные пятна. Также на огородах засыхают фрукты и овощи, посыпались листья на некоторых деревьях. Депутат горсовета Армянска Виктор Мохов предположил, что заводу не хватает для работы воды, поэтому в кислотонакопитель приходится сливать более насыщенные кислотой стоки.

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