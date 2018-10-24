"Поддерживал нацистов Украины, играл в стрелялки и хотел быть похожим на Курта Кобейна": что постил керченский стрелок у себя в соцсетях

СЕГОДНЯ 17:35 2018-10-24T18:45:54+03:00

У 18-летнего Влада Рослякова было много аккаунтов. Но удалить он успел не все [фото, видео]

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Устроивший массовую бойню и взрыв в Керченском политехническом колледже Влад Росляков имел несколько аккаунтов в сети. И выступал он под разными никами. Какие-то странички он удалил, но интернет долго хранит все следы.

Забанили за насмешки над ополченцами Донбасса

Что сразу бросается в глаза - его политические взгляды были радикально противоположными. На одной странице он поддерживал пророссийскую политику - репостил записи из паблика «Эту страну не победить! Русские не сдаются». Среди них - каррикатуры, выставляющие Украину не в лучшем свете и рисунки так называемых «вежливых людей» из Новороссии.

После крымской весны разместил такой пост.

Размещал он и каррикатуры, выставляющие Украину не в лучшем свете

На другой - ругал на чем свет стоит ополченцев Новороссии и поддерживал украинскую нацгвардию.

Росляков известен как «Анатолий Смирнов», под этим ником он был членом группы «Проект Партизан Наёмники Выживание Тактика Поход».

В этой группе продается военное и защитное оборудование - каски, щиты, жилетки и рюкзаки.

- Два года назад этот человек получил бан за оскорбление героев Новороссии, - рассказал «КП-Крым» администратор группы.

Пост, после которого Рослякова отправили в бан, сохранился в группе.

Администрация паблика в 2016 году выложила интервью с Алексем Мильчаковым, командиром диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» (этот боевой отряд во время войны на Донбассе полностью разгромил Украинский Нацистский АЙДАР, состоявший из наемников головорезов, отличился в Донецком аэропорту, в Дебальцво и т.д.). Правда, комментарии уже почищены, и нить разговора теряется.

Владельцы сообщества помогли нам восстановить разговор:

- По его сообщениям и комментариям было очевидно, что он поддерживал нацистов Украины, был явным русофобом. Росляков, в частности, начал писать, что Мильчаков якобы когда-то убил какую-то собаку. Участники паблика написали в ответ, что на фоне Боевых заслуг Мильчакова и того, сколько он уничтожил украинских нацистов на землях Донбасса, фейковый бред про собаку выглядит весьма глупо. Затем Росляков начал оскорблять всех подряд пользователей. Ему писали многие ветераны боевых действий, герои войн. От него в ответ лишь оскорбления. А в конце диалога он пообещал: «Я бы с радостью расчленил мать админа». Какой нормальный человек будет сидеть на дваче и угрожать людям расправой за то что у вас разные взгляды на вещи?

За это он, по словам администратора и был забанен.

- По его комментариям и сложившемуся в виртуальном общении портрету стало очевидно, что он еще тогда был психически больным, агрессивным социопатом, считал окружающих биомусором, не имел никакого уважения к взрослым серьезным людям, к их позиции, к аргументам, общался с ними свысока, явно считая их своими врагами, - говорит администратор группы.

Семья Влада жила скромно.

До сих пор открытым остается вопрос, где Влад взял деньги на ружье и патроны. Мать и сын жили так бедно, что не могли вовремя оплачивать даже коммуналку. У них в подъезде мы обнаружили квитанцию, из которой следует, что Росляковы просрочили 2 тысячи рублей за прошлый месяц. Мать Галина была на хорошем счету на работе.

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На флешке нашли игру Doom

24 октября следователи изучили флешку, найденную на полигоне рядом с домом матери Рослякова.

На ней содержались скачанные книги по химии и пиротехнике, которые в основном были в открытом доступе.

Помимо этого, на флеш-карте была записана игра Doom. Это стрелялка, где от первого лица герой должен уничтожить массу противников с помощью оружия. «Здоровье» и прочие бонусы выпадают из трупов врагов, мотивируя игрока к кровавому «ближнему бою».

Стрелок играл и в Minecraft. Те, кто знали его по сети, говорят, что особо ни на кого не нападал, «просто строил домики, ни с кем не общался». В игре необходимо строить здания, получать бонусы и драться с монстрами, которые выходят ночью на охоту, чтобы разобрать на кусочки дом или убить владельца.

Еще Влад играл в «Метро 2033». Она появилась как приложение в соцсети «ВКонтакте» в 2012 году. По правилам игры, геймеру необходимо выжить в Москве после глобальной войны, в основном в метрополитене. Для этого также требуется стрелять и драться с нападающими монстрами.

Запомнился Росляков агрессивными высказываниями в паблике «Подслушано Керчь».

Соранились его комментарии за 2015 год. Под постом о массовой травле кошек, он угрожал расправой тем, кто жалел животных.

«Кумир - Курт Кобейн»

По словам отца одногруппника Рослякова, Влад занимался спортом - попробуй его обидеть.

- Он боксировал, а так же занимался, как он сам называл «культуризмом». Приведу пример, однажды они в группе полушутя спаринговались в боксерский перчатках, так убийца слегка помял одного из самых сильных парней группы! - рассказывает отец студента.

Не был он и глупым. По словам преподавателей, был вполне успевающим студентом.

По его отца одногруппника, его сын тоже говорил, что Росляков учился на «хорошо» и «отлично».

У Рослякова в соцсетях много постов о бренности и тщетности жизни.

Много постов о свободе и не свободе.

Влад года два назад состоял в группе любителей литературы. Сохранилась переписка

пользователей под постом: шла перекличка "кто что читает сейчас". Он ответил: "Гамлета".

Влад читал "Гамлета" несколько лет назад

"Быть или не быть" - задавал уже тогда себе вопрос подросток.

Есть посты и о тщетности жизни.

Росляков, судя по его страничке, особо увлекался рок-музыкой. Со своими подписчиками он делился «мэмами» и издевательскими коллажами о рэпе и его исполнителях. Очень невзлюбил он исполнителя «АК-47» и иностранного исполнителя поп-музыки - Джастина Бибера.

А сам Росляков «фанател» от «Короля и Шута», «Limp Bizkit» и Nirvana.

Он состоял в куче сообществ, в том числе - Groove metal (пер. калибровка) , I'm Rock (Я – рок), Институт рокеров, Рок академия, Famous Rock (известный рок).

Со странички Влада Рослякова.

И даже место своей работы указал - «Раритеты группы Король и Шут». В описании сказано, что это – музей памяти. Как мы понимаем, этих музыкантов.

Особо «керченскому стрелку» нравился Курт Кобейн, который был солистом группы Nirvana.

Исполнитель покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли в собственном доме. Поза, в которой он решился на этот поступок, очень схожа с тем, как покончил с собой Росляков.

Получается, у «керченского стрелка» был еще один пример для подражания, помимо двух школьников, которые спланировали убийство в школе «Колумбайн». Трагедия, напомним, произошла в Америке, в 1999 году и унесла жизни 13 учеников.

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