Власти Крыма отрицают невыплату 500 тысяч рублей пострадавшей в бойне в Керчи

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-02T13:23:09+03:00

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Власти Керчи опровергли информацию о том, что студентка Керченского политехнического колледжа Наталья Калиниченко, пострадавшая 17 октября во время взрыва, не получила положенную ей материальную помощь.

"Московский Комсомолец", со ссылкой на отца девушки, написал, что семья остро нуждается в деньгах. 500 тысяч рублей, которые должны были заплатить власти, им не перечислили, обещанное бесплатное жилье московские чиновники тоже не предоставили.

- У меня есть все платежки, что 26 числа на ее счет деньги были перечислены в полном объеме. Отца девушки отправили в Москву бесплатно. Ему сейчас продлили проживание в гостинице, - сообщил «Комсомольской правде - Крым» заместитель главы админстрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

По его словам, второй день он не может дозвониться до отца девушки Юрия Константиновича.

- Пока девочка была в Москве, представители администрации связывались с отцом, брали документы, чтобы перевести деньги на счет его дочери. Юрий Константинович может подойти с паспортом в отделение банка, написать заявление и снять деньги, - уточнил чиновник и отметил, что из 52 семей, которым выплатили средства, ни у кого нет проблем с их получением.

Он добавил, что сейчас опрашивают соседей, чтобы выяснить, какой образ жизни вел Юрий в Керчи, ведь в СМИ распространилась информация, что он злоупотреблял алкоголем.

Полученные деньги родственники должны потратить именно на нужны пострадавших . По потраченным средствам семьи потом обязаны будут отчитаться.

- Есть среди пострадавших члены семей, которые злоупотребляют алкоголем. Им я ясно дал понять, что деньги должны потратить только на ребенка, - сообщил Мельгазиев.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что пострадавшая в Керченском политехническом колледже Валерия Кочкина не получила денежную компенсацию. Оказалось, что задержка с получением средств возникла из-за того, что девушка неправильно назвала свою фамилию. В администрации Керчи рассказали, что фамилия девочки находится в дополнительных списках, и материальную помощь ей перечислят в ближайшее время. 20 семьям погибших выплатили компенсации в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, 17 октября студент 4 курса Владислав Росляков устроил стрельбу и привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадало больше 50 человек, 20 погибло. Сам Росляков застрелил себя в библиотеке, его еще не похоронили.

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