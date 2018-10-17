2018-10-17T18:45:26+03:00
Взрыв в Керчи

Массовое убийство в колледже Керчи: Кого до сих пор не могут найти

Родственники выкладывают в соцсетях портреты пропавших [фото]
Анастасия КУРДЮКОВА
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Трагедия в Керчи произошла утром 17 октября.Трагедия в Керчи произошла утром 17 октября.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Керчане просят помочь найти их детей, родных и близких, пропавших после трагедии в керченском политехническом колледже.

О десятках людей до сих пор ничего не известно, их фамилий и имен нет в списках пострадавших. Среди погибших, чьи тела до сих пор находятся рядом с учебным заведением, их тоже нет. Мобильные телефоны отключены, на связь пропавшие не выходят.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 19 человек и 50 пострадали. Список постралавших смотрите здесь.

ИХ РАЗЫСКИВАЮТ

На связь студенты не выходят.

На связь студенты не выходят.

ЧП в Керчи произошло утром 17 октября.

ЧП в Керчи произошло утром 17 октября.

Родственники просят сообщить им все, что известно об их близких.

Родственники просят сообщить им все, что известно об их близких.

Число погибших во время ЧП увеличилось до 19 человек, пострадавших до 50.

Число погибших во время ЧП увеличилось до 19 человек, пострадавших до 50.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Керчи опознали одного из погибших во время взрывов в колледже

В керченский морг привезли тела троих погибших во время взрывов в Керченском политехническом колледже.

- Опознали пока только одного, личности еще двоих не установлены, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" компетентный источник. - Остальные тела находятся на месте происшествия, там работают взрывотехники и ФСБ (подробнее)

ВАЖНО

Информацию и фото пропавших родствеников и друзей присылайте в редакцию "Комсомольской правды" на эл. адрес: kp.crimea@phkp.ru

КСТАТИ

Стрелок покончил жизнь самоубийством

Предполагаемый убийца застрелился, это студент 4 курса, который учился в том же колледже. Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Очевидцы рассказывают, что парень устроил стрельбу в коледже, один из патронов попал в газовый баллон, после чего произошел взрыв. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

В социальных сетях подозреваемый в убийстве был подписан как «Странный тип», но удалил свою страничку. Однокурсники характеризуют его как нелюдимого.

- Он ни с кем не общался и три года ходил со штык-ножом в шарагу. Никто в принципе не обращал внимания. А в прошлом году он пшикал перцовым баллончиком, один раз его словили, он извинился, - рассказал одногруппник Владислава Рослякова. Вообще он обычно никогда никуда не опаздывал, никогда не пропускал занятия из-за болезни. А тут с понедельника заболел, не приходил. И только сегодня появился в шараге.

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