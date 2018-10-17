Массовое убийство в колледже Керчи: Кого до сих пор не могут найти

СЕГОДНЯ 18:41 2018-10-17T18:45:26+03:00

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Керчане просят помочь найти их детей, родных и близких, пропавших после трагедии в керченском политехническом колледже.

О десятках людей до сих пор ничего не известно, их фамилий и имен нет в списках пострадавших. Среди погибших, чьи тела до сих пор находятся рядом с учебным заведением, их тоже нет. Мобильные телефоны отключены, на связь пропавшие не выходят.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 19 человек и 50 пострадали. Список постралавших смотрите здесь.

ИХ РАЗЫСКИВАЮТ

На связь студенты не выходят.

ЧП в Керчи произошло утром 17 октября.

Родственники просят сообщить им все, что известно об их близких.

Число погибших во время ЧП увеличилось до 19 человек, пострадавших до 50.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Керчи опознали одного из погибших во время взрывов в колледже

В керченский морг привезли тела троих погибших во время взрывов в Керченском политехническом колледже.

- Опознали пока только одного, личности еще двоих не установлены, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" компетентный источник. - Остальные тела находятся на месте происшествия, там работают взрывотехники и ФСБ (подробнее)

ВАЖНО

Информацию и фото пропавших родствеников и друзей присылайте в редакцию "Комсомольской правды" на эл. адрес: kp.crimea@phkp.ru

КСТАТИ

Стрелок покончил жизнь самоубийством

Предполагаемый убийца застрелился, это студент 4 курса, который учился в том же колледже. Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, - сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Очевидцы рассказывают, что парень устроил стрельбу в коледже, один из патронов попал в газовый баллон, после чего произошел взрыв. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

В социальных сетях подозреваемый в убийстве был подписан как «Странный тип», но удалил свою страничку. Однокурсники характеризуют его как нелюдимого.

- Он ни с кем не общался и три года ходил со штык-ножом в шарагу. Никто в принципе не обращал внимания. А в прошлом году он пшикал перцовым баллончиком, один раз его словили, он извинился, - рассказал одногруппник Владислава Рослякова. Вообще он обычно никогда никуда не опаздывал, никогда не пропускал занятия из-за болезни. А тут с понедельника заболел, не приходил. И только сегодня появился в шараге.

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