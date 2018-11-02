«Дочка нуждается во мне»: отец пострадавшей в Керченской бойне рассказал о состоянии девушки

СЕГОДНЯ 20:50 2018-11-02T21:15:25+03:00

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Отец студентки Керченского политехнического колледжа, получившей тяжелые ранения в бойне 17 октября, поделился своими переживаниями с «Комсомольской правдой - Крым».

Наташа Калиниченко сейчас находится в реанимации в одной из клиник Москвы. Врачи пока никаких прогнозов не дают – травмы довольно сложные.

- Одну ногу ей собрали: два закрытых и один открытый перелом, еще и чашечка коленная пострадала. А вторая…там вообще кошмар, серьезные травмы. Нужно собрать все кости и совместить их. Когда они срастутся, вставлять спицу, делать «вытяжку» и пересаживать кожу. Ей еще ампутировали стопу, поэтому там тоже непонятно, - тревожится Юрий Калиниченко.

- Была в СМИ информация, что Наташе не перечислили компенсацию - 500 тысяч рублей. Мы задавали вопросы крымским властям, они нам ответили, что деньги поступили на счет Наташи 26 октября.

- Да, на её счёт поступили 500 тысяч. Не знаю когда, просто в Москве один филиал РНКБ, пока доехали до него, прошло уже время.

Деньги, которые перечислили из республиканского бюджета, отец снимать пока не хочет. По его словам, Наташа сейчас в больнице обеспечена всем необходимым и дополнительных средств пока не нужно.

- Когда она выздоровеет – снимет деньги сама. Сейчас к ней приходят люди – помогают, кто и чем могут. Я каждый день ее проведываю, она не любит, когда ее посторонние люди жалеют. Вижу, что она нуждается во мне. Наташа держится, но бывает, что падает духом, - вздыхает крымчанин.

Пострадавшей девушке передали уже «весточку из Крыма» - ее друзья отправили ей мягкие игрушки с записками со словами поддержки.

Когда произошла трагедия в Керченском колледже, Юрий был дома, а дочка – в эпицентре бойни. От взрыва ее откинуло на несколько метров. И когда она очнулась, что увидела рядом с собой тела тех, с кем раньше училась…

Наташа – студентка факультета «земельно-имущественные отношения», специальность – кадастровая служба. Но отец рассказывает, что дочка еще с детства мечтала стать актрисой.

Еще совсем крошкой девочка пережила потрясение – от нее ушла родная мать, когда ей не было еще и двух лет. Наташа родилась недоношенной и весила чуть больше двух килограммов. Женщина не платила алименты и даже ни разу не принесла родной дочери ни одного подарка.

- Я знаю, что она находится в федеральном розыске из-за того, что задолжала порядка 120 тысяч рублей алиментов. Вроде, как ее нашли где-то в Севастополе, но, сейчас она быстренько куда-то уехала, - говорит Юрий.

Сейчас он живет в московской гостинице «Берлин», которую ему ее оплачивают власти. Как только дочери станет немного лучше, он хочет найти работу, чтобы самому зарабатывать на жизнь.

- Не думаю, что мне будет сложно найти работу – я занимаюсь ремонтом квартир. Наташу выпишут где-то месяцев через пять, не раньше, и потом придется лечится амбулаторно. Нужно потом будет снимать квартиру, и водить дочку в больницу, - рассказывает Калиниченко.

Что касается слухов, которые распространяются в социальных сетях о пьянстве Юрия или о том, что он «не родной отец девушки», он говорит: "Я даже на Новый Год не пью. У меня другие приоритеты, например, вкусненького покушать".

Крымчанин благодарен, тем людям, которые его Наташе помогают.

- Я не знаю сколько всего денег перевели на счета. Мне приходили сообщения на телефон, но он у меня старый, от такого количества смс-ок просто «заглючил», - объясняет мужчина.

Если вы хотите помочь:

1. Яндекс - кошелек, счет Наташи Калиниченко 410012675157519

2. Юрий Калиниченко подтвердил, что реквизиты «РНКБ» и «Сбербанка» - его.

Карта банка РНКБ- ( открытая в Крыму)- 2200 0202 0325 3879 получатель Калиниченко Юрий Константинович.

Номер карты СБЕРБАНКА - 5336 6902 4376 7060

КСТАТИ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг информацию о том, что не всем пострадавшим в Керчи выплатили компенсации:

- Гарантирую, что правительство выполнило все свои обещания и продолжает оказывать поддержку по данному направлению. Выплаты 52 пострадавшим осуществлены в полном объеме.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова отмечает, что из средств резервного фонда Совета министров Республики Крым выплаты пострадавшим проведены на общую сумму 26 млн рублей.

Ранее из средств резервных фондов Правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым произведены выплаты 20 семьям погибших на общую сумму 39,5 млн рублей и единовременного пособия на погребение на общую сумму 360 тысяч рублей.

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