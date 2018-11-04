В Раде Украины отказались от "возвращения" Крыма силой

СЕГОДНЯ 19:53 2018-11-04T20:03:32+03:00

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Политик из незалежной обнародовал свои рассуждения о вариантах возвращения полуострова. Депутат Верховной Рады и один из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"* (организация, запрещенная в России) Мустафа Джемилев, ответил на вопрос ведущей телеканала «Прямой» о том, как можно вернуть Крым в состав незалежной.

Политик сказал: - Мы продекларировали курс освобождения территорий дипломатическим, мирным путем. Военный путь для нас сейчас неприемлем. Мы стараемся мобилизовать всю мировую общественность: международные суды, международные органы и Генеральную ассамблею ООН, с тем, чтобы вынудить Россию покинуть Крым.

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев не стал скрывать, что особые надежда возлагает на санкции.

В тоже время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о широкомасштабных учениях военных сил незалежной. Александр Турчинов подчеркнул, что Украина наращивает морские силы и особое внимание уделяет авиации. И Украина может ответить на «любые провокации со стороны России».

Мало того, в начале осени власти незалежной объявили о своих планах до конца нынешнего года обустроить в Азовском море свою военно-морскую базу.

Правда, в Крыму к военным маневрам незалежной относятся весьма скептически: ракетные учения, например, иначе, как комариным писком не называют.

Напоминаем, что Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам, проведенного на полуострове, в марте 2014 года референдума: 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей города Севастополя одобрили вхождение в состав России.

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