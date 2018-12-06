2018-12-06T15:58:09+03:00
Общество

Власти Крыма рассказали, как спасают Армянск от последствий выбросов

Превышений нормы загрязняющих веществ в атмосфере не зафиксировано
Надежда ДАЦЮК
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Так выглядел кислотонакопитель в сентябреТак выглядел кислотонакопитель в сентябреФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму продолжают устранять последствия загрязнения воздуха в Армянске после выброса химических веществ. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, необходимо выполнить 33 мероприятия для ликвидации последствий. По 20 из них уже ведутся работы.

- Заключен контракт с компанией из Санкт-Петербурга, которая займется строительством цеха по нейтрализации стоков. Ведутся работы по проектированию. Кроме того, заключен договор с Санкт-Петербургским горным университетом о проведении реконструкции кислотонакопителя, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас, по словам Аксенова, в кислотонакопитель поступает более 50 тысяч кубометров технической воды в сутки. Кроме того, ведется бурение последней из трех скважин, которые к концу декабря-началу января дадут предприятию возможность увеличить подачу технической воды на 12 тысяч кубометров в сутки. Сейчас уровень воды в кислотонакопителе - 1,34 метра, а должен быть 1,52 метра.

При этом Аксенов отметил, что бурение новых скважин не скажется на качестве питьевой воды.

Специалисты продолжают брать пробы воздуха в Армянке.

- Превышений нормы по хлористому водороду не выявлено, - уточнил глава.

В центре города установлено электронное табло, которое информирует жителей о состоянии воздуха. Также круглосуточно работает стационарный автоматизированный пост наблюдения за вредными веществами в атмосфере.

Напомним, 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже выяснилось, что причиной стал пересохший кислотонакопитель завода «Крымский титан», из которого пошли испарения. В школах и детсадах города объявили внеплановые каникулы на несколько недель. Всех детей вывезли в санатории. 14 сентября в Армянске и нескольких селах Красноперекопского района ввели режим ЧС из-за того, что в воздухе была превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ. 23 сентября его отменили, когда ситуация в регионе стабилизировалась. Позже оценили, что "Крымскому Титану" необходимо выделить 700 миллионов рублей для ликвидации последствий выбросов.

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