Верховный суд Крыма отклонил апелляции четырех задержанных моряков ВМСУ

Верховный суд Республики Крым отклонил четыре апелляций, поданных украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе.

Сегодня, 19 декабря, суд рассмотрел четыре жалобы - от военнослужащих ВМСУ Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Владимира Варимеза и Андрея Опрыско. Все они обжаловали избранную им ранее меру пресечения - арест.

В заседании обвиняемые принимали участие по видеосвязи. Они находятся в московском СИЗО.

Украинские моряки настаивали, что их нужно признать военнопленными, а решение суда - отменить.

- Прошу освободить меня в зале суда, - заявил обвиняемый Юрий Будзыло.

- Решение Киевского районного суда города Симферополя считаю законным и обоснованным, оснований для его отмены не усматривается, - сказал на суде прокурор.

Верховный Суд Крыма исправил техническую ошибку в вынесенных ранее постановлениях об аресте, уточнив сроки содержания под стражей. Суд первой инстанции арестовал моряков на 1 месяц и 29 дней - "до 25 января 2019 года". В Верховном суде отметили, что дата окончания ареста высчитана неверно, и "укоротили" меру пресечения на один день - до 24 января 2019 года.

Сегодня планировалось рассмотреть еще одну апелляционную жалобу от Виктора Беспальченко, но по просьбе адвоката заседание отложили до 21 декабря.

Напомним, 24 украинских моряка обвиняют в незаконном пересечении госграницы РФ - ч.3 ст. 322 УК РФ.

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