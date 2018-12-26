Новый год 2018-2019 в Евпатории: Программа мероприятий, куда сходить, полная афиша

В Евпатории отпразднуют Новый год на Театральной площади. Развлекательные мероприятия начнутся в 22.00. Там состоится развлекательная программа «В дверь стучится Новый год» с участием Деда Мороза и Снегурочки а затем начнется новогодняя дискотека.

Со 2 по 8 января в сквере Ленина будут проводиться развлекательные программы для детей - начало в 14.00. Театр-студия кукол «Марионетки» приглашает детей на новогоднее представление и спектакли для детей - в 10.00 и в 12.00.

В четверг, 3 января, в 11.00 в Евпаторийском краеведческом музее пройдет встреча с представителями национально-культурных автономий «Празднование Нового года народами Крыма».

В сквере Ленина 6 января в 15.00 наградят победителей конкурса на лучшее письмо Деду Морозу.

В Рождество, 7 января, жителей и гостей детской здравницы ждет спортивный праздник любителей зимнего плавания. Он начнется в 12.00 у скульптуры Геракла. Еще в этот день в 16.00 на Театральной площади города пройдет праздник «Елка в Рождестве».

Во вторник, 8 января, в большом зале Евпаторийской детской школы искусств состоится Рождественский концерт Евпаторийского благочиния.

10 января Новоозерновская детская школа искусств приглашает зрителей на рождественский спектакль-концерт.

А 16 января в 11.00 в библиотеке имени Пушкина пройдет час искусства.

Также праздничные мероприятия пройдет и в поселках Заозерное, Мирный и Новоозерное.

Заозерное

26 декабря в 17.00 - Открытие новогодней елки и театральная программа (Летняя эстакада)

1 января в 01.00 - Новогодняя дискотека с участием Деда Мороза и Снегурочки (Летняя эстакада)

Новоозерное

29 декабря в 15.00 - Открытие новогодней елки «В дверь стучится Новый год» (Центральная площадь)

1 января в 00.30 - Новогодняя дискотека «Здравствуй, Новый год!» (Центральная площадь)

Мирный

29 декабря в 12.00 - Открытие новогодней елки «Новогодняя история» (Сквер летчиков)

1 января в 00.30 - Новогодняя дискотека «Новый год над землей пролетает» (Сквер летчиков).

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