"Порошенко пытается получить дивиденды перед выборами": В Крыму ответили на анонс повторного прохода ВМСУ через Керченский пролив

Анонсирование Украиной новых провокаций в Керченском проливе и приглашение представителей ОБСЕ для этих целей выражает желание президента «незалежной» Петра Порошенко укрепить свои внутриполитические позиции. Такое мнение комментарии Комсомольской правде - Крым выразил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Киев планирует повторно запустить украинские суда через Керченский пролив. На борт украинских кораблей хотят пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций.

Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина готовит провокации на границе с Россией на конец декабря.

- Анонсирование новых провокаций - закономерно. Такими провокациями действующий президент Украины будет пытаться получить определенные серьезные дивиденды во внутриполитическом рейтинге. Военное положение, которое сейчас действует, ограничено и абсолютно не отвечает тем планам, которые Порошенко на него возлагал – перенесение выборов. Поэтому ему выгодно обострение и накаление существующей ситуации, - отмечает Ганжара.

По его словам, несмотря на запугивания со стороны незалежной, крымчане и гости полуострова могут чувствовать себя в полной безопасности.

- Крымчане и гости полуострова могут быть абсолютно спокойны. Те меры, которые были предприняты за последние годы по наращиванию военной мощи в Крыму с точки зрения нашей обороны, говорят нам о том, что любая провокация Украины будет угрожать в первую очередь украинскому государству. Ведь долго терпеть такие вещи мы не можем.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла отметил, что главный вопрос заключается в том, как именно будут проходить украинские корабли:

- Если они пройдут исключительно по правилам, которые были установлены еще во времена, когда Крым был украинским, с обозначением себя на картах радиометками с запросом на разрешение на проход и с лоцманом, то, на мой взгляд, это вполне совпадает со всеми существующими правилами. Но если речь идет о попытке повторного прорыва, то он закончится так же печально, как и предыдущий.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины - военные катера «Никополь» и Бердянск» и буксир «Яны Капу» незаконно пересекли российскую границу. Корабли под жовто-блакитными флагами шли в сторону Керченского пролива, не обращая внимания на требования российских пограничников остановиться. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителей.

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