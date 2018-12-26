Новогодние спектакли 2018-2019 в Крыму и Севастополе: афиша, билеты, расписание
СИМФЕРОПОЛЬ
Государственный академический музыкальный театр
ОГНИВО
Сказка, поставленная по мотивам известного произведения Ганса-Христиана Андерсена, рассказывает о бравом Солдате, который возвращается домой после армейской службы. По дороге он встречает злую ведьму, которая хочет его погубить. Но добро всегда побеждает зло. Главный герой оказывается умнее и хитрее ведьмы и, в конце концов, женится на прекрасной Принцессе, которую полюбил с первого взгляда.
Остроумные диалоги, красочные сны персонажей, стремительно развивающиеся и захватывающие интриги – все это не оставит равнодушными юных зрителей.
Когда: 27 и 28 декабря в 11.00 и 14.00.
Цена билетов: 100 – 300 рублей.
Адрес: Симферополь, пр. Кирова д. 17
Телефоны: +7(978) 021-71-72, +7(3652) 25-45-52.
БАЛ ДЛЯ ЗОЛУШКИ
Это яркий мюзикл и семейный спектакль для маленьких и взрослых. Оригинальная история по мотивам известных сказок Шарля Перро повествует о приключениях Золушки и заколдованного в Кота принца. По замыслу авторов действие будет проходить во дворце, в доме Золушки, на чердаке замка Колдуньи, где живут сказочные Кошки, в комнате злобной Мачехи и глупых сестер Жабетты и Грызетты, и в бальном зале во дворце герцога Синяя Борода. Как и положено в сказке, все злоключения закончатся свадьбой, и не одной. Даже злая Колдунья найдет свое счастье. Нет никаких сомнений, что удивительный спектакль найдет отклик в сердцах юных зрителей и их родителей. (6+)
Когда: 29, 30 декабря в 11.00 и 14.00.
Цена билетов: 100 – 300 рублей.
Адрес: Симферополь, пр. Кирова д. 17
Телефоны: +7(978) 021-71-72, +7(3652) 25-45-52
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Сказка-мюзикл. Вряд ли найдется хоть один человек, кто не слышал бы фантастической арабской сказки о бедном пареньке, нашедшем сокровища. В сказке-мюзикле «Волшебная лампа Аладдина» на одной сцене вместе с Аладдином и его матерью, Султаном и Визирем, принцессой Аль-Бадур действуют злой Колдун и Попугай, гоняющиеся за несметными сокровищами подземелья и рукой принцессы. Постановка отличается ярким оформлением, прекрасными костюмами, световыми спецэффектами, способными воссоздать на сцене шторм и бурю, а хижину бедняка в мгновение ока превратить во дворец.
Когда: 2 января в 11.00 и 14.00, 7 января в 15.00, 8 января в 11.00 и 14.00.
Цена билетов: 100 - 300 рублей.
Адрес: Симферополь, пр. Кирова д. 17
Телефоны: +7(978) 021-71-72, +7(3652) 25-45-52
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Мюзикл (по мотивам одноименной сказки Ганса-Христиана Андерсена) о дружбе, смелости и упорстве, и о победе добра над злом. Все составляющие спектакля – музыка, оригинальное оформление, световые эффекты, мгновенно преобразующие костюмы делают спектакль не только зрелищным, а и волнующим, познавательным, расширяющим представление юных зрителей о возможностях театрального искусства.
Когда: 2,3 и 6 января в 11.00 и 14.00.
Цена билетов: 100 - 300 рублей.
Адрес: Симферополь, пр. Кирова д. 17
Телефоны: +7(978) 021-71-72, +7(3652) 25-45-52
Музыкальный театр порадует новогодними премьерами.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Крымский академический театр кукол
СНОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Новый год один из самых любимых праздников, когда особенно хочется верить в волшебство. А если верить в чудеса, то они обязательно случаются! А чаще всего, чудеса делаем мы сами! И это не сон! Сказочные персонажи из страны сновидений проведут всех в свой прекрасный необычный мир, где возможно все. Но все становится реальным только тогда, когда есть зрители – участники веселого интерактивного представления. Современная пьеса молодого автора Артема Малахова «Сновогодняя сказка» привлекает своей необычностью и уводит в фантастический мир. Забавные человечки отправляются в путешествие, чтобы освободить Деда Мороза, которого похитил Хранитель Снов.
Когда: 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3 января. В будни дни в 10.00 и 12.00, в выходные дни в 11.00 и 13.00.
Цена билетов: 250 рублей
Адрес: Симферополь, ул. Пушкина, 8
Телефоны: +7 (3652) 27-64-31
СЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ И СОЛНЫШКО
Пьесу написал драматург Александр Веселов по мотивам румынской народной сказки.
Артисты разыгрывают трогательную зимнюю историю о двух Снеговиках, которых дети слепили в парке.
Как прекрасен ослепительно-блистающий мир! Но почему важная Ворона, неуклюжий Медвежонок, трудолюбивая Белочка и даже трусливый Зайчонок ждут Солнышко!? Добрые Снеговики решают помочь друзьям и отправляются в сказочное путешествие. Они встретили теплое Солнышко и радовались за своих друзей, которых оно согреет в холодном зимнем лесу.
Все в Природе взаимосвязано… Вот и в нашем спектакле – уходит Зима, наступает Весна, но лучшие человеческие качества – Любовь и Доброта всегда будут согревать и дарить радость жизни.
Когда: 4 и 5 января в 11.00, 12.30 и 14.00.
Цена билетов: 250 рублей
Адрес: Симферополь, ул. Пушкина, 8
Телефоны: +7 (3652) 27-64-31
Новогодние спектакли в Симферополе начинают показывать с 27 декабря.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
ЯЛТА
Театр им. А.П. Чехова
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА
Сказка-мюзикл. Вряд ли найдется хоть один человек, кто не слышал бы фантастической арабской сказки о бедном пареньке, нашедшем сокровища. В сказке-мюзикле «Волшебная лампа Аладдина» на одной сцене вместе с Аладдином и его матерью, Султаном и Визирем, принцессой Аль-Бадур действуют злой Колдун и Попугай, гоняющиеся за несметными сокровищами подземелья и рукой принцессы. Постановка отличается ярким оформлением, прекрасными костюмами, световыми спецэффектами, способными воссоздать на сцене шторм и бурю, а хижину бедняка в мгновение ока превратить во дворец.
Когда: 27 декабря 2018, 12.00 и 15.00
Цена билетов: 250 - 500 рублей. В стоимость билета входит участие вашего ребенка в мини-представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой, которое начнется за полчаса до спектакля.
Адрес: ул. Екатерининская, 13
Телефоны: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11 - касса театра (время работы с 11.00 до 21.00).
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Мюзикл (по мотивам одноименной сказки Г.-Х. Андерсена) Зрелищный и динамичный мюзикл расскажет об истории маленькой Герды, о дружбе, смелости и упорстве, и о победе добра над злом. Все составляющие спектакля – музыка, оригинальное оформление, световые эффекты, мгновенно преобразующие костюмы делают спектакль не только зрелищным, а и волнующим, познавательным, расширяющим представление юных зрителей о возможностях театрального искусства.
Когда: 28, 29 и 30 декабря в 15.00, 5 января в 12.00 и 15.00.
Цена билетов: 250 - 500 рублей. В стоимость билета входит участие вашего ребенка в мини-представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой, которое начнется за полчаса до спектакля.
Адрес: ул. Екатерининская, 13
Телефоны: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11 - касса театра (время работы с 11.00 до 21.00).
ПИРАТСКИЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД
Музыкальная сказка «Пиратский праздник - Новый год» расскажет о проживающей на фрегате большой пиратской семье, которая ни разу не встречала Новый год. По сюжету отчаянные пираты пытаются сорвать праздник, поймать Деда Мороза и забрать все подарки себе. В новогоднем спектакле юных зрителей ждут музыка, песни, танцы, бои на шпагах и увлекательный сюжет. История, конечно же, закончится хорошо: злые пираты опомнятся и станут добрыми, поверят в сказку и получат самые заветные подарки.
Когда: 2, 3, 4 и 6 января в 12.00 и 15.00
Цена билетов: 250 - 500 рублей. В стоимость билета входит участие вашего ребенка в мини-представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой, которое начнется за полчаса до спектакля.
Адрес: ул. Екатерининская, 13
Телефоны: +7 (3654) 23-42-47, +7 (978) 916-51-11 - касса театра (время работы с 11.00 до 21.00).
В Ялте для детей утренники будут проходить не только в театре, но и на набережной.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
СЕВАСТОПОЛЬ
Театр им. Луначарского
САМЫЙ РЫЖИЙ НОВЫЙ ГОД
Главный герой сказки - Лисенок - настоящая «белая ворона», над которой посмеиваются собратья и которого ругают старшие. Ведь он не хочет подчиняться главным законам лисьего братства - хитрить, обманывать и нападать! К тому же он еще имеет наглость встать на защиту тех, кого со стародавних времен лисы считали своей верной добычей - обителей птичьего двора. Однако куры и индюки не слишком-то рады защитнику: разве можно доверять Лису?! Наверняка это такая небывалая коварная хитрость - втереться в доверие и потом обидеть!
С помощью своих новых друзей - дворового пса, милой девочки-цыпленка и юных зрителей Лисенок обязательно завоюет доверие Птичьего двора и убедит своих соплеменников жить дружно с его обитателями.
В спектакле много забавных ситуаций, веселых песен, ярких танцев и, конечно же, интерактивных игр. (6+)
Когда: 27, 28, 29, 30 декабря, 5 января в 11.00 и 12.30.
Цена билетов: 150 – 400 рублей
Адрес: пр. Адмирала Нахимова, 6
Телефон: +7 (8692) 54-43-30
ЗОЛОТАЯ МУХА
Дети очень любят считалки и стихи. Но у родителей часто нет времени читать детям. Приходите в театр и послушайте, как детские стихи звучат в исполнении артистов! Для малышей они разыграют целую историю про веселую Муху-именинницу и ее гостей!
Когда: 6 января в 11.00 и 12.30.
Цена билетов: 150 – 400 рублей
Адрес: пр. Адмирала Нахимова, 6
Телефон: +7 (8692) 54-43-30
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