Грохот поездов будет неслышен: На Крымском мосту устанавливают шумозащитные экраны

На Крымском мосту вдоль строящейся железной дороги устанавливают акустические экраны, которые будут улавливать шум поездов.

Как сообщили в инфоцентре, шумозащитные панели высотой три метра строители устанавливают на первом (с 1-й по 14-ю опоры) и восьмом (286-й по 307-ю опоры) участках, ближайших к берегам Керченского пролива.

Около 5 тысяч строителей работают на железнодорожной части моста. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

На участках соединения моста с железнодорожными подходами уже установили акустические экраны. Со стороны Керчи и Тамани строители сделали шумопоглощающие стенки длиной 410 и 480 метров, выполненные из трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты.

В инфоцентре уточнили, что при выборе шумовой защиты рассчитывалась интенсивность движения ж/д-транспорта, движения воздушных масс, рассеивания звука и его преломления от строений поблизости.

Также на первом участке строительства моста устанавливают стойки освещения на расстоянии от 13 до 16 метров по обеим сторонам дороги.

- На железнодорожной части Крымского моста установим около 2,5 тысяч таких стоек со светильниками, у которых высокий показатель освещенности и при этом низкое энергопотребление. Наружное освещение будет включаться и выключаться автоматически. При необходимости возможна корректировка в ручном или дистанционном режиме, - рассказал руководитель подрядной организации Денис Толмачев.

Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста планируется завершить по графику в декабре 2019 года. Установлены все сваи и железнодорожные опоры, также на 95% завершена укрупнительная сборка пролетных строений.

Уложено более 13 из 38 километров рельсошпальной решетки и 19 из 90 кубов щебня.

Около 5 тысяч строителей и 150 единиц техники работают на железнодорожной части моста.

Напомним, 18 января завершилось строительство подземного тоннеля для поездов на подходе к Крымскому мосту.

Несколько месяцев бригады прокладывали коридор навстречу друг другу, его длина – километр. Также в январе уложили первые 1,5 километра железнодорожных путей.

Параллельно с железной дорогой строится и новая станция Керчь-Южная. Там будет парк путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов. Действующая станция Багерово сейчас находится на реконструкции, скоро ее пропускная способность увеличится.

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