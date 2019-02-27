Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Журналисты, пиарщики, блогеры

"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоин победы!

В номинации "Журналисты, пиарщики, блогеры" участвуют женщины из мира медиа. Они передают новости по радио, улыбаются нам с экранов телевизоров, каждый день пишут статьи для газет и интернет-изданий. Они ведут свои блоги в социальных сетях, помогают компаниям рассказывать о себе на различных площадках.

Редакция отобрала свой перечень обаятельных и успешных дам, но до 3 марта включительно еще можно предложить своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Голосовать в других номинациях:

Депутаты

Чиновники

Спортсмены

Артисты

Менеджеры, бизнесвумен

Журналисты, пиарщики, блогеры

Итоги подводим 12 марта в 16.00. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героиней материала, который выйдет в КП-Крым!

Партнеры конкурса:

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПАРК МИНИАТЮР

В Бахчисарайском парке миниатюр Вы увидите 86 историко-культурных и архитектурных достопримечательностей Крыма в масштабе 1:25 и будете понимать, с чего начать знакомство с Крымом. А для детей более 300 любимых мультипликационных героев в натуральную величину с зоной детских развлечений и фудкортом, а также большой и красивый настоящий зоопарк для всей семьи, где животных можно кормить. Это самый большой парк миниатюр в Крыму.

Наш адрес: г. Бахчисарай, ул. Ленина, 4.

Телефон для справок +79780000745.

Дополнительную информацию смотрите на нашем официальном сайте minibah.ru

Все крымские достопримечательности - в одном месте! Фото: Бахчисарайский парк миниатюр

КАФЕ "ПАПА КАРЛО"

-