Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Депутаты
"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоит победы!
В номинации "Депутаты" участвуют представительницы прекрасного пола, которые являются депутатами разных уровней - от сенаторов Совфеда до депутатов райсоветов.
Редакция отобрала свой перечень дам, которые могут претендовать на звание самой обаятельной и успешной народной избранницы. Но до 2 марта еще можно предложить своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.
ВНИМАНИЕ УЧАСТНИЦАМ! Обязательно указывайте, депутатом какого городского или районного совета Вы являетесь.
Голосовать в других номинациях:
Чиновницы
Сотрудницы силовых структур
Спортсменки
Артистки
Бизнесвумен
Журналистки, пиарщицы и блогеры
Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.
Голосование завершится 12 марта в 16.00. Итоги объявим через два-три часа. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героем материала, который выйдет в КП-Крым!
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ИСТОЧНИК KP.RU