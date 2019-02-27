Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Менеджеры и бизнесвумен

"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоин победы!

В номинации "Менеджеры, бизнесвумен" участвуют женщины-руководители разных уровней, которые на своих хрупких плечах выносят бремя ответственности за коллектив. И не важно, руководят они десятком человек или огромным предприятием. Только женщины, которым подвластны любые изменения, могут быть то мягкими и понимающими, то жесткими и решительными.

Редакция отобрала свой перечень обаятельных и успешных дам, но до 2 марта еще можно предложить своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Голосовать в других номинациях:

Депутаты

Чиновники

Спортсмены

Артисты

Активисты, волонтеры, общественники

Журналисты, пиарщики, блогеры

Итоги подводим 12 марта в 16.00. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героем материала, который выйдет в КП-Крым!