Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Активисты, волонтеры, общественники

"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоин победы!

В номинации "Активисты, волонтеры, общественники" участвуют самые неравнодушные женщины, которые каждый день делают наш полуостров немножечко лучше, помогают другим.

Редакция отобрала свой перечень обаятельных и успешных дам, но до 2 марта еще можно предложить своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Голосовать в других номинациях:

Депутаты

Чиновники

Спортсмены

Артисты

Менеджеры, бизнесвумен

Журналисты, пиарщики, блогеры

Итоги подводим 12 марта в 16.00. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героем материала, который выйдет в КП-Крым!