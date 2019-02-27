Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Чиновники

"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоит победы!

В номинации "Чиновники" участвуют представительницы прекрасного пола, которые работают в органах государственной власти разных уровней - городских и районных администрациях, министерствах, государственных комитетах и даже в республиканском правительстве.

Редакция отобрала свой перечень обаятельных и успешных дам, но до 2 марта еще можно предложить своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Голосовать в других номинациях:

Депутаты

Активисты, волонтеры, общественники

Спортсмены

Артисты

Менеджеры, бизнесвумен

Журналисты, пиарщики, блогеры

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Голосование завершится 12 марта в 16.00. Итоги объявим через два-три часа. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героем материала, который выйдет в КП-Крым!