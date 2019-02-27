Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Чиновники
"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоит победы!
В номинации "Чиновники" участвуют представительницы прекрасного пола, которые работают в органах государственной власти разных уровней - городских и районных администрациях, министерствах, государственных комитетах и даже в республиканском правительстве.
Редакция отобрала свой перечень обаятельных и успешных дам, но до 2 марта еще можно предложить своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.
Голосовать в других номинациях:
Активисты, волонтеры, общественники
Спортсмены
Артисты
Менеджеры, бизнесвумен
Журналисты, пиарщики, блогеры
Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.
Голосование завершится 12 марта в 16.00. Итоги объявим через два-три часа. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героем материала, который выйдет в КП-Крым!
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ИСТОЧНИК KP.RU