2019-02-27T16:13:30+03:00
Общество

Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019: Чиновники

Голосование продлится до 12 марта
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Голосуйте за лучших!Голосуйте за лучших!Фото: Катерина ЦАРЬКОВА
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"Комсомольская правда - Крым" объявляет фотоконкурс "Самые обаятельные и успешные женщины Крымского полуострова 2019". Дорогие читатели, только вы решаете, кто достоит победы!

В номинации "Чиновники" участвуют представительницы прекрасного пола, которые работают в органах государственной власти разных уровней - городских и районных администрациях, министерствах, государственных комитетах и даже в республиканском правительстве.

Редакция отобрала свой перечень обаятельных и успешных дам, но до 2 марта еще можно предложить своих кандидаток! Для этого воспользуйтесь формой для загрузки фото внизу страницы с голосованием.

Голосовать в других номинациях:

Депутаты

Активисты, волонтеры, общественники

Спортсмены

Артисты

Менеджеры, бизнесвумен

Журналисты, пиарщики, блогеры

Оставить свой голос можно сразу за нескольких участников и вернуться к голосованию спустя 24 часа.

Голосование завершится 12 марта в 16.00. Итоги объявим через два-три часа. Победительниц выбираем по количеству набранных голосов. Они получат памятные грамоты от "Комсомолки" и подарки от наших партнеров. Кроме того, каждая из победительниц станет героем материала, который выйдет в КП-Крым!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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