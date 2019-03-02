Жители Ялты делятся "штормовыми"впечатлениями: Пурга на Черном море с эффектами радуги

На Южном берегу Крыма вволю проявила свой норов непогода: объявленное в первый день весны штормовое предупреждение природа подтвердила на все сто процентов.

Крымские спасатели не раз, и не два выезжали на места, где куролесило ненастье.

Рядовые жители Ялты же вовсю делятся впечатлениями от разгула природной стихии в соцсетях.

- Порой ветер и свет рисуют совершенно нереальные картины в небе... . - подписал свою фотографию Роман Жижка. Фантастический пейзаж он заметил в Гурзуфе.

Красоту ненастья оценил и Тарас Грабко.

- Пурга на море с эффектами радуги, - так он назвал свой видеоролик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/695044" frameborder="0"></iframe> Ялта: радужная пурга в море.Необычное явление наблюдали из Приморского парка. Видео: Тарас Грабко.! другой источник

Действительно по морским волнам ветер гонит будто пургу, но не из снежинок, а мельчайшей водной пыли, которая переливается на солнце всеми цветами радуги.

- Наверное у этого явления есть какое-то научное название, но я его не знаю, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" Тарас Грабко. - Я много лет прожил на Сахалине и глядя на то, что творит шторм на море, почему-то не нашел лучше слова, чем пургу.

Пользователи соцсетей восторженно восприняли видео снятое в Приморской парке.

- Чудо природы!

- Мы тоже видели радугу прямо над Черным морем - красотища!

Но природные силы, кроме эффектных картинок, принесли и немало невзгод.

- Ялта, Крым: ЧП на Володарского,ехала семья с ребенком, - так назвал свое видео Тарас Грабко. - На машину моих знакомых упал кедр - так придавило "пятнашку", что пришлось спасателей вызывать, чтобы помогли людям из покореженного салона выйти. Слава Богу все живы здоровы! Обошлось без жертв. Дмитрий, что сидел за рулем только руки порезал об стекло. Правда они с женой здорово напугались, не так за себя, как ребенка. Ладно все обошлось.

На одной из улиц Ялты дерево и вовсе упало на жилую многоэтажку и повредило газопровод. Все обошлось без жертв - последствия чрезвычайного происшествия ликвидируеются.