Хроника Крымской весны. 5 марта 2014
Киевский суд постановил задержать спикера крымского парламента Владимира Константинова и нового премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. А в отношении командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Александра Витко Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство.
В свою очередь Следственный комитет России объявил лидера запрещенной экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрия Яроша в международный розыск.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что ей не поступали обращения о нарушениях прав русскоязычного населения в Крыму.
Народный депутат Украины Мустафа Джемилев и лидер запрещенного в РФ меджлиса заявляет, что крымские татары якобы заняли выжидательную позицию.
На въездах в Крым появляются укрепления: у Армянска стоят БТРы и пулеметные точки. Российские боевые корабли заблокировали вход на украинскую военную базу на озере Донузлав.
В Киев в связи из-за ситуации в Крыму прибыл Государственный секретарь США Джон Керри. О заявил о том, что США отвергают вероятность отделения Крыма от Украины.
А Крым, тем временем, готовится к референдуму и начинает строить планы на будущее: председатель Верховного Совета Владимир Константинов объявляет о разработке пятилетнего плана социально-экономического развития полуострова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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