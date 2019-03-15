В Евпатории на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступит Лада Дэнс

16 марта

10.00 - Турнир по бочча среди спортсменов федерации «Инваспорт». Дворец спорта.

12.00 - Торжественное собрание «Процветание в единстве». Театр им. А.С. Пушкина.

16.00 - Праздничный концерт «Наш выбор – Россия!». Дом культуры пгт Мирный.

17 марта

10.00 - Городской турнир по джиу-джитсу «Крымская весна». ЦС «Эволюция».

10.00 - Массовый легкоатлетический пробег по улицам города «Крымская весна». Ул. Дувановская.

12.00 - Демонстрация фильма «Крым». Дом культуры пгт Мирный и в МУП «МИР» пгт Новоозерное.

18 марта

17.00 - Праздничный концерт творческих коллективов Евпатории ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Выступят певица Рада Рай и вокалист Юрий Сорокин, народный вокальный коллектив «Ретро плюс» из Гжели, народный вокальный ансамбль «Любава» из Алексина, кавер-группа «Поющие» (пгт Пойковский), народный ансамбль танцев «Россия» из Красногорска, школа кавказских танцев «Асса» из Нижневартовска, мужской вокальный коллектив из Кыштыма и шоу-группа «Гуляй душа» из Балаклавы.

19.00 - Выступление звезды российской эстрады Лада Дэнс. Певица исполнит свои самые известные хиты. Многим она известна как актриса, среди ее лучших работ - фильмы «Испанский вояж Степаныча», сериалы «Территория любви» и «Бальзаковский возраст».

20.00 - небо над площадью озарит яркий фейерверк. Затем начнется дискотека с проектом Hubba & Morse (Тюмень) – участником Топ 100 «Dj House Russia».

КСТАТИ

Бесплатный вход в музеи

18 марта все жители и гости города смогут бесплатно посетить три музея:

- комплекс «Текие дервишей». Ул. Караева,18. Начало экскурсий в 11.00, 12.00, 13.00

- музей истории Крымской войны. Ул. Революции, 61. Свободное посещение с 10.00 до 17.00

- Евпаторийский краеведческий музей. Ул. Дувановская, 11. Начало экскурсий в 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трамвай №3 будет возить пассажиров бесплатно

В Евпатории 16 и 18 марта пассажиры смогут бесплатно ездить в трамвае №3, который курсирует по маршруту «Гостиница «Украина» - Железнодорожный вокзал». Время движения: с 6 до 22 часов.

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