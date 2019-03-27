"Будем охранять под водой и на воде": Спецбригада Росгвардии для безопасности Крымского моста получила новейшее вооружение

Новая специальная бригада Росгвардии по охране Крымского моста, которая будет базироваться в Керчи, укомплектована новейшим вооружением.

- Морской отряд [Росгвардии] по охране моста уже несет службу. Спецбригада сформирована, работает, а в полную мощь запустимся в 2020 году. Будем охранять под водой и на воде. У нас корабельные экипажи со специальной подготовкой, водолазы, технически полностью укомплектованы новейшим вооружением, - рассказал начальник Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю Степан Гайдаржийский.

Численность спецбригады не разглашается.

Крымский мост - в полной безопасностиФото: Анастасия ЖУКОВА

Ранее директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов заверил, что новая бригада готова отразить любую атаку диверсантов как на море, так и на суше, располагая "большим арсеналом средств".

Бригада будет использовать противодиверсионные катера типа "Грачонок" и транспортно-десантные катера БК-16.

"ГРАЧОНКИ" ПРОТИВ ДИВЕРСАНТОВ

"Грачонки" - это маневренные и быстрые катера (скорость хода - до 23 узлов). Они могут быстро и эффективно отражать атаки потенциальных нарушителей спокойствия.

В этом военным помогает установленная на катере навигационная радиолокационная станция МР-231 "Пал", гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа", а также многофункциональный оптико-электронный телекомплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки.

Из вооружения стоит отметить морскую тумбовую пулеметную установку (калибра - 14,5 мм) и малогабаритный дистанционно управляемый противодиверсионный гранатометный комплекс.

ДЕСАНТ И БЕСПИЛОТНИКИ

Скоростной десантный катер БК-16 - одна из последних отечественных разработок. Может перемещаться с высокой скоростью, оборудован крупным десантным отсеком (до 19 человек!) и для высадки бойцов может подходить непосредственно к берегу.

На борту устанавливается гранатомет 40мм, четыре пулемета 7,62мм, пусковая установка управляемых ракет или четыре морские мины.

Также подобные катера оснащают легкими беспилотными летательными аппаратами, способными передавать видео на расстоянии до 25 километров. Работают в любое время суток.

ВИНТОВКИ И АВТОМАТЫ

Как ранее заявил директор Росгвардии Виктор Золотов, уже в 2019 году для охраны Крымского моста военные получили снайперские винтовки СВ-98, автоматы АК-200 и АК-205, пистолеты Ярыгина и особые автоматы для подводной стрельбы, а также двухсредные автоматы, из которых можно одинаково хорошо вести огонь как на суше, так и под водой.

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